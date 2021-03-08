تعرفي الى أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط لعام 2021

يأتي التصنيف السنوي هذا العام، لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، عقب أوقات صعبة خلال عام مضى مليئة بالتحديات على معظم الشركات في التاريخ الحديث. في هذا السياق، نسلط الضوء عبر قائمة العام الحالي على 50 سيدة أعمال، نجحن بإظهار مرونة وقوة في مواجهة مصاعب غير مسبوقة، سواء في أماكن العمل أو في مجتمعاتهن.





وقد تصدرت مصر قائمة الدول الممثلة في القائمة، بواقع 8 مشاركات في القائمة، تليها الإمارات بواقع 7 سيدات. كذلك، شغلت 16 سيدة مناصب تنفيذية في قطاع البنوك والخدمات المالية- القطاع الأكثر مشاركة في قائمتنا.





في العام الماضي، ظهرت 3 سيدات من الشرق الأوسط أيضًا، في قائمة فوربس لأقوى السيدات في العالم 2020، واحتلت رجاء عيسى القرق، المدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق، ورينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك، ورانيا نشار، مستشار لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المراكز 89 ، 98، 99، على التوالي.



وبالإضافة إلى إنجازاتهن في العمل، كانت لهن خطوات إيجابية في مجتمعاتهن، من خلال الأعمال الخيرية، سيما في إطار التخفيف من التحديات التي سببتها الجائحة. حيث تعهدت مجموعة لاندمارك، التي ترأسها رينوكا جاغتياني، ومنظمتها الخيرية( Jagtiani Foundation) بتقديم نحو 4 ملايين دولار للمجتمعات المتضررة من المرض في الشرق الأوسط والهند. كذلك تنازلت “أويسس 500” التي تقودها لمى فوّاز، عن مدفوعات الإيجار من جميع الشركات الناشئة المشاركة. بينما أسست أخريات منظمات غير حكومية ومبادرات تدعم النساء، مثل مؤسسة (TARA) لفرح فستق. وبشكل عام، تنحدر سيدات الأعمال هذا العام من 19 دولة، يعملن في 16 قطاعًا. فيما تتولى 8 سيدات في القائمة مناصب تنفيذية إقليمية لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، مثل: هيك هارمجارت، التي ترأس منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وإليسار فرح أنطونيوس التي تقود عمليات مجموعة سيتي غروب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشغل منصب رئيس تنفيذي لمجموعة سيتي غروب في الإمارات العربية المتحدة. في حين شغلت 7 سيدات مناصب في هيئات حكومية مثل: عائشة بن بشر التي ترأس دبي الذكية، ونزهة حيات التي تقود الهيئة المغربية لسوق الرساميل.في العام الماضي، ظهرت 3 سيدات من الشرق الأوسط أيضًا، في قائمة فوربس لأقوى السيدات في العالم 2020، واحتلت رجاء عيسى القرق، المدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق، ورينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك، ورانيا نشار، مستشار لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المراكز 89 ، 98، 99، على التوالي.وبالإضافة إلى إنجازاتهن في العمل، كانت لهن خطوات إيجابية في مجتمعاتهن، من خلال الأعمال الخيرية، سيما في إطار التخفيف من التحديات التي سببتها الجائحة. حيث تعهدت مجموعة لاندمارك، التي ترأسها رينوكا جاغتياني، ومنظمتها الخيرية( Jagtiani Foundation) بتقديم نحو 4 ملايين دولار للمجتمعات المتضررة من المرض في الشرق الأوسط والهند. كذلك تنازلت “أويسس 500” التي تقودها لمى فوّاز، عن مدفوعات الإيجار من جميع الشركات الناشئة المشاركة. بينما أسست أخريات منظمات غير حكومية ومبادرات تدعم النساء، مثل مؤسسة (TARA) لفرح فستق.

اعتمدت فوربس في قائمتها على المعايير التالية لإعداد قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط 2021:



● حجم الأعمال من حيث: الإيرادات، الأصول، القيمة السوقية، الأصول المدارة، عدد الموظفين.



● الإنجازات المتحققة خلال العام الماضي.



● المنصب.



● عدد أعوام الخبرة.



● مبادرات المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الاجتماعية الأخرى، سواء للشخص أو للشركة.



● نقاطٌ تحريرية.

في التالي أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط 2021، بحسب فوربس:

1. رجاء عيسى القرق

المنصب: مديرة عامة لمجموعة شركات



الجنسية: إماراتية



الشركة: عيسى صالح القرق



القطاع: متنوِّع

2. رينوكا جاغتياني

المنصب: رئيسة ومديرة تنفيذية



الجنسية: هندية



الشركة: مجموعة لاندمارك



القطاع: التجزئة

3.هناء الرستماني

المنصب: مديرة تنفيذية لمجموعة شركات



الجنسية: إماراتية



الشركة: بنك أبوظبي الأول



القطاع: خدمات مصرفية ومالية

4.رانيا نشار

المنصب: مستشارة أولى لمُحافِظ



الجنسية: سعودية



الشركة: صندوق الاستثمارات العامة السعودية



القطاع: خدمات مصرفية ومالية

5.سارة السحيمي

المنصب: رئيس مجلس إدارة ومديرة تنفيذية وعضوة مجلس إدارة



الجنسية: سعودية



الشركة: تداول وشركة الأهلي المالية



القطاع: خدمات مصرفية ومالية

6.لبنى العليان

المنصب: رئيسة



الجنسية: سعودية



الشركة: بنك ساب



القطاع: خدمات مصرفية ومالية

7.وضحة أحمد الخطيب

المنصب: نائبة الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله



الجنسية: كويتية



الشركة: شركة البترول الوطنية الكويتية



القطاع: نفط وغاز

8.نزهة حيات

المنصب: رئيسة مجلس إدارة ومديرة تنفيذية



الجنسية: مغربية



الشركة: الهيئة المغربية لسوق الرساميل



القطاع: خدمات مصرفية ومالية

9.هيك هارمجارت

المنصب: المديرة العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط



الجنسية: ألمانية



الشركة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية



القطاع: خدمات مصرفية ومالية

10.منى يوسف المؤيد

المنصب: مديرة عامة



الجنسية: بحرينية



الشركة: يوسف خليل المؤيَّد وأولاده



القطاع: متنوِّع