رسائل للأم في عيدها.. الزوجة والحماة والمعلّمات!

الكلمات هي أول طريقة استخدمها الإنسان كوسيلة للتعبير، فقد حافظت الرسائل المتبادلة بين الناس على رونقها منذ القدم بسبب مرونتها وقدرة الإنسان على تجديدها واستخدامها في مختلف المناسبات والمواقف، واليوم ونحن على مشارف عيد الأم الذي يحتفل فيه الناس في شتى بقاع الأرض، ومع انتشار وباء كورونا كوفيد 19 حول العالم قُيدت حركة الناس وقدرتهم على الاحتفال والذهاب لزيارة الأمهات والأهل وتقديم الهدايا، لتكون رسائل عيد الأم هي الوسيلة الأكثر ملاءَمة للمعايدة في هذه الظروف.

رسائل قصيرة للأم في عيدها:

يرغب البعض في كتابة الرسائل للمعايدة بأنفسهم والتعبير عنها بكلماتهم الخاصة، ولكن يجد البعض صعوبة في تنسيق واختيار الكلمات الأجمل للتعبير عن المشاعر، فيستعين بالعبارات المخصصة لعيد الأم ويقتبس منها. إليكم أجمل رسائل عيد الأم من:

• كم نتمنى يا أمّي أن نقول لكِ ما تمثلينه بالنسبة لنا، لا يوجد كلمات تعبر عن مدى شكرنا وتقديرنا لوجودكِ في حياتنا.

• رغم امتلاككِ ليدين اثنتين مثلنا إلا أن ما تقومين به يفوق قدرة هاتين اليدين، شكرًا على كل الحب الذي تضعينه مع كل ما تقدمينه لنا.

• أحب شعوري بأنني طفلكِ المفضل دون أن أحتاج لقول ذلك بصوتٍ عالٍ.

• أعلم جيدًا أنه لا يوجد أحد سيدعو لي ويتمنى من الله أن يحفظني ويبعد عني الشرور، ويمنحني الخير والمتعة من الحياة سواكِ.

• شكرًا على كل الأشياء الجميلة التي منحتني إياها في حياتي، وكل عام وأنتِ بخير.

• أمّي يا منارة طريقي ونور حياتي، أسأل الله أن أراكِ قريبًا بكل خير ويحفظكِ من كل مرض.

رسائل عيد الأم باللغة الانجليزية:

يمكنكم استخدام اللغة الإنجليزية الحافلة بالتعابير العاطفية الجميلة لمعايدة أمهاتكم:

Happy Mother’s Day Mom! Thank you for looking after us so well, I know it’s not always easy! I love you

• Thanks for giving me the best things in life: Your love, your care, and your cooking. Happy Mother’s Day

• Happy Mother’s day to the best mom ever. I love you to the moon and back again

• Mom.... You’re the best! Thanks for all you do. Happy Mother’s Day

• To the most amazing mom in the entire universe... you! Happy Mother’s Day. Thanks for being so awesome

• Happy Mother’s Day to the greatest mom! We don’t say it enough, but we really appreciate all that you do for us every day. You are truly the glue that holds our family together

• Thank you for always being there, Mom. Happy Mother’s Day

رسائل عيد الأم للزوجة:

عيد الأم هو عيد كل أم في حياتك وليس فقط والدتك، لذا فإن الزوجة لها حق بالمعايدة فهي الأم التي تسهر على راحتك وترعى أطفالك:

• أحمد الله الذي رزقني بكِ يا عزيزتي فأنتِ أم رائعة وحنونة ومحبة لأطفالنا، أنتِ نعمة من الله لي ولهم.

• أنتِ إنسانة رائعة وجديرة بالثقة، ولديكِ قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية ومنح كل فرد منا اهتمامكِ ورعايتكِ التي لا يشبهكِ أحد بها.

• أنتِ أروع قدوة لبناتنا وأتمنى أن يشبهنكِ عندما يكبرن ويمتلكن قلبً بحنية ورِقة قلبكِ، وعقلًا بوّعي وجمال عقلكِ.

• أنا محظوظ بوجودكِ في حياتي، فحنيتكِ ورعايتكِ لي تشعرني بأنكِ أم ثانية وهبني إياها الله بعد وفاة أمّي.

• أشعر معكِ بأنني طفل كبير، فأنتِ تهتمين بي مثل اهتمامكِ بأولادنا، ربي يحفظكِ لي ولهم يا عزيزتي.

رسائل عيد الأم للحماة:

حماتكِ هي أم زوجكِ التي قامت بتربيته ورعايته وهو طفل صغير، والحماة أم مثلكِ تحب سماع الكلمات الجميلة منكِ أيضًا، كما أنها جدة أطفالكِ التي تحبهم وتراعهم لذا فإن معايدتكِ لها ستمنحها شعور مميز:



• حماتي العزيزة، كل عام وأنتِ بألف خير يا رب.

• كل عام وأنتِ مصدر الحنان والأمان بحياتنا يا حماتي الحبيبة.

• حماتي أم زوجي وأمّي الثانية وجدة أولادي، أحبكِ بحبهم لكِ، أدامكِ الله نور في حياة عائلتي.

• كل عام وأنتِ بخير، الله يمد بعمركِ وتبقي البركة لنا في هذه الحياة.

• كل عام و أنتِ بألف خير يا حماتي، العمر كله يا حبيبتي.





رسائل عيد الأم للمعلمات:

المعلمات المربيات الفاضلات، كل معلمة تعامل طلابها باهتمام وحرص على تعليمه وتربيته في ذات الوقت، وهن أمهات أيضًا وتستحق كل منهن معايدة جميلة من طلابها في عيد الأم:

• معلمتي الفاضلة، أحمل لكِ أجمل معاني الحب وأصدقها، كل عام وأنتِ بألف خير.

• المعلمة الغالية، نحبكِ جدًا ونعرف كم أنتِ حريصة علينا ونُقدر تعبكِ الكبير معنا.

• إلى أروع معلمة أحب عطائكِ وتميزكِ، أراكِ قدوة رائعة لي وأتمنى أن أصبح معلمة ذكيّة مثلكِ.

• أحبكِ بقدر تشجيعكِ وتحفيزكِ الدائم لي، كل عام وأنتِ أروع وأفضل معلمة عرفتها.

رسائل عيد الأم بكلماتها المعبرة عن الشوق والحنين في هذا الوقت الذي يمر العالم به بوباء كورونا كوفيد 19، الذي قطع الطرق وفرض حظر التجول والحركة ومنع التجمعات، لا تبخلوا على النساء والأمهات من حولكم برسالة، ابعثوا لهن باقات من الكلمات الرقيقة التي تمنحهن القوة والحب الكبير، فالعواطف والمشاعر الإيجابية لها وقع كبير عليهن، وتقوي مناعتهن وتزيد من صبرهن على بُعدكم.