Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

للنساء… قائمة بالأطعمة المفيدة والقادرة على مقاومة هذه الأمراض!

للنساء فقط

2021-03-17 | 05:55
للنساء… قائمة بالأطعمة المفيدة والقادرة على مقاومة هذه الأمراض!
المصدر:
سبوتنيك
242 مشاهدة

كشفت وسائل إعلام عالمية قائمة الأطعمة المفيدة لصحة النساء، والتي تكفل لهن الحماية والقدرة على مقاومة أمراض السكري وسرطان الثدي وأمراض القلب، إلى جانب تقوية العظام وتعزيز جهاز المناعة وحماية البشرة.

وقال موقع "Boldsky"، المعني بالشؤون الصحية، إن الدراسات العلمية تشير إلى أن "النساء يحتجن إلى التركيز على بعض العناصر الغذائية للحفاظ على صحتهن ومكافحة أكثر المشكلات الصحية انتشارًا خلال مراحل الشيخوخة المختلفة".
 
السبانخ
 

يساعد تناول السبانخ الغني بالبكتيريا المفيدة على منع حدوث نوبات مثل الحساسية وسكري الحمل والالتهابات المهبلية وزيادة الوزن، وتحتوي على مادة السلفوكينوفوز، وهي مصدر غذائي يمنع نمو البكتيريا الضارة في الجسم.

الجوز

يحتوي الجوز على مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا-3 الدهنية، ويعتبر تناول أوقية واحدة فقط من الجوز يوميا يساعد على تحسين تدفق الدم من وإلى القلب في غضون 8 أسابيع فقط، وتمنح نفس الكمية من الجوز القدرة على إبطاء تطور سرطان الثدي.

الطماطم
 
تعتبر الطماطم من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة المرأة، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين، بالإضافة إلى أنها تحمي الحمض النووي في جسم الإنسان من التلف، والذي يمكن بدوره أن يوفر حماية من الإصابة بسرطانات الثدي وبطانة الرحم والرئة والمعدة.

الشمندر
 


يعتبر الشمندر أو البنجر مصدرا فريدا لأصباغ البيتالين، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية ومضادات للالتهابات بالإضافة إلى خصائص وقائية كيميائية أخرى، ويحتوي على مادة البيتين التي تساعد على مكافحة الالتهابات وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفض في الصوديوم، ويمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم والحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الفلفل الأحمر

يعتبر واحد من أفضل مصادر فيتامين C، ويعد أحد العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة وتعزيز جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد تناول المزيد منه في تقليل تجعد وجفاف الجلد، علاوة على الحماية من الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا.

القرفة

يجب الاهتمام بعناصر النظام الغذائي، والذي يمكن أن يشتمل على تناول القرفة، وتحتوي القرفة على البروانثوسيانين وسينامالديهيد التي تساعد على منع تكوين البروتين المسبب لمرض "ألزهايمر".

اليقطين
 
 
يحسّن تناول "اليقطين" أو "قرع العسل" صحة العين، في شكل بيتا كاروتين، ويمكن أن يساعد فيتامين A المتوافر بنسب جدية في اليقطين في تحسين الرؤية وإبطاء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر.

سمك السلمون

يحتوي السلمون على نسبة عالية من أوميغا 3، والأحماض الدهنية المضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل من فرص وفاة الشخص من أمراض القلب بنسبة 33%، كما أنه يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل.

خبز الحبوب الكاملة

يمكن أن يوفر تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف حماية من خطر الإصابة بسرطان الثدي، لأنه يقلل من مستويات هرمون الأستروجين في الدم، ويمكن أن توفر شريحة واحدة من الخبز الكامل ما يصل إلى 6 غرامات من الألياف.

لحم بقري
 
 


يتم إدراج اللحم البقري الخالي من الدهون كأحد أفضل مصادر الحديد للنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، ويمكن أن يساعد اللحم البقري، تحسين مستويات الحديد في الجسم عند تناوله مرة واحدة كل أسبوع.

العدس

يعتبر العدس إضافة صحية ووجبة غذائية مهمة للنساء، ويمكن أن يساعد استهلاك العدس مرة واحدة في الأسبوع في موازنة مستويات السكر والمساعدة في الحفاظ على الوزن والحصول على مركبات وقائية من السرطان.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:03 | 2021-03-17 08:03
07:58 | 2021-03-17 07:58
07:48 | 2021-03-17 07:48
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تضمنت تغيراً لأوقات الحظر.. قرارات جديدة للوقاية من كورونا
20.42%
10:55 | 2021-03-16
تضمنت تغيراً لأوقات الحظر.. قرارات جديدة للوقاية من كورونا
10:55 | 2021-03-16
الكشف عن توصيات &quot;الأزمة النيابية&quot; بشأن حظر التجوال والامتحانات
19.38%
15:00 | 2021-03-15
الكشف عن توصيات "الأزمة النيابية" بشأن حظر التجوال والامتحانات
15:00 | 2021-03-15
وزارة التربية تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات نصف السنة
16.55%
02:39 | 2021-03-16
وزارة التربية تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات نصف السنة
02:39 | 2021-03-16
في دولة عربية... ولادة طفلة بحالة نادرة وغريبة والسبب؟
16.23%
11:46 | 2021-03-15
في دولة عربية... ولادة طفلة بحالة نادرة وغريبة والسبب؟
11:46 | 2021-03-15
الصحة ترهن رفع الحظر بمستجدات الموقف الوبائي وتؤكد: منع آلاف الإصابات
14.92%
13:17 | 2021-03-15
الصحة ترهن رفع الحظر بمستجدات الموقف الوبائي وتؤكد: منع آلاف الإصابات
13:17 | 2021-03-15
التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)
12.51%
10:12 | 2021-03-16
التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)
10:12 | 2021-03-16
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.