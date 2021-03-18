فوائد غسل الشعر بالقهوة... لن تتوقعيها

سنقدّم لكم في ما يلي بعض الفوائد المحتملة لتطبيق القهوة على الشعر:- إعادة نمو الشعر: يمكن أن يحدث تساقط الشعر مع تقدم العمر، وهذا ما يؤثر على كل من الذكور والإناث. في الواقع، فإن تطبيق القهوة موضعيًا على الشعر وفروة الرأس قد يؤدي إلى إيقاف تساقط الشعر وتعزيز نموه. ولفت بحث الى أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يساعد في تحفيز نمو الشعر ووقف تساقطه.- تعزيز نعومة الشعر ولمعانه: إن كان شعركم يبدو باهتًا وهشًا وجافًا، فإن إضافة المرطب له يمكن أن يجعل مظهره منعشاً. واللافت أن تشطيف الشعر بالقهوة قد يخفف من بهتانه لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة التي تعزز تجدد الشعر.- التخلص من الشعر الرمادي بشكل طبيعي: إن تشطيف الشعر بالقهوة هو أمر مفيد إذا كنتم تبحثون عن صبغ الشعر الرمادي أو جعل اللون أغمق بشكل طبيعي.