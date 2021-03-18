Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
عون يدعو الحريري للتنحي عن تشكيل الحكومة بحال عدم قدرته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ابدأ بها يومك.. فوائد لا تصدق لشرب الماء الساخن صباحا

للنساء فقط

2021-03-18 | 05:53
ابدأ بها يومك.. فوائد لا تصدق لشرب الماء الساخن صباحا
المصدر:
sputniknews
638 مشاهدة

يعمل الماء كمواد تشحيم ومذيب وممتص للصدمات ومادة بناء للحفاظ على صحة جميع أعضاء الجسم وتشغيل أنظمته بسلاسة، وفقًا لبحث نُشر في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، لكن هل درجة حرارة ذلك الماء تحدث أي فرق؟

وتتمثل إحدى "الاختراقات الصحية" الشائعة في أن تبدأ يومك بكوب ساخن من الماء، بأنه يمكن أن يكون له فوائد متزايدة تتجاوز شرب الماء العادي بدرجة حرارة الغرفة، بحسب تقرير لموقع The Healthy الأمريكي.

تقول الدكتورة سيميو لي ساويروين الأستاذ المساعد في قسم طب الطوارئ في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية إن شرب المياه العذبة العادية هو أحد أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها من أجل تعزيز الصحة.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد الكثير من الأبحاث في هذا الصدد، لكن أي شيء يدفع الناس إلى شرب المزيد من الماء يعد أمرًا جيدًا وقد يوفر الماء الساخن بعض التعزيز الإضافي للصحة والرفاهية، حسبما يقول أوميد مهدي زاده، طبيب الأنف والأذن والحنجرة وأخصائي الحنجرة في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تشير الدكتورة لي-سويروين إلى إن البقاء رطبًا أمر جيد ولكن لا يفضل المبالغة فيه، قائلة: "اشرب حتى تروي مستوى عطشك فحسب، إذ أن الإفراط في الترطيب بالماء يمكن أن يؤدي إلى نقص صوديوم الدم، وهو اختلال خطير يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب ومشاكل أخرى".

يضيف الدكتور مهدي زاده إنه من المهم أيضًا أن تكون درجة السخونة معتدلة، فقد حددت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن شرب المشروبات الساخنة جدًا -التي تزيد عن 65 درجة مئوية- ربما تكون مادة مسرطنة للإنسان وقد ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

إنقاص الوزن
يقول الدكتور مهدي زاده إن استهلاك الماء الساخن وحده لن يجعلك تفقد الوزن، لكنه يمكن أن يزيد من شعور الشبع، مما يساعد على الشعور بالشبع أكثر وبالتالي تأكل أقل. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجسم استخدام طاقة إضافية لتبريد السوائل الساخنة أو تسخين السوائل الباردة، مما يساعد على حرق عدد قليل من السعرات الحرارية الزائدة.

تضيف الدكتورة لي-سويروين أن الماء الساخن -ربما مع عصير بعض الليمون- يمكن أن يكون أداة جيدة لفقدان الوزن إذا كنت تستخدمه لاستبدال مشروب الصباح الساخن ذي السعرات الحرارية، مثل القهوة بالسكر أو الشاي مع الكريمة.

يزيل الجيوب الأنفية
يبحث الجميع عن علاجات منزلية لحالة انسداد الأنف، لذا عليك بتجربة شرب الماء الساخن، يقول الدكتور مهدي زاده: "ينتج الجسم لترات من المخاط كل يوم ويمكن أن تؤدي إفرازات الأنف الجافة إلى الشعور بالاحتقان".

وتضيف لي سويروين إن البخار الناتج عن الماء الساخن يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الاحتقان وفتح الجيوب الأنفية، وللحصول على أقصى تأثير، جرب استنشاق البخار قبل شربه".

مفيد لصحة الاسنان
تشير أخصائية أمراض اللثة والتغذية، ساندا مولدوفان، إلى أن الماء الدافئ يعد خيارا أفضل للأسنان وترميم الأسنان، ويتم امتصاصه بسهولة أكبر، قائلة: "تتقلص بعض مواد الحشو البيضاء استجابةً للماء البارد، مما يتسبب في انكسار الحشوات عن الأسنان".

ويجب التأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا، إذ يمكن أن تكون أي درجة الحرارة الشديدة ضارة بالأسنان.

يحسن عملية الهضم
يقول الدكتور مهدي زاده إن شرب الماء الساخن يزيد من حركية المريء مما يساعد في حل بعض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الشعور بأن الطعام عالق في الحلق.

ويضيف إنه في حين أن الماء هو مادة تشحيم رائعة للجهاز الهضمي بأكمله وهو ضروري للمساعدة في امتصاص العناصر الغذائية، فإن درجة الحرارة لن تكون مهمة بعد أن تصل الماء إلى معدتك لأن الجسم سيبردها إلى نفس درجة حرارة باقي الجسم.

التخلص من السموم
يزيد شرب الماء الساخن درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يحفز عملية التعرق، وهي إحدى الطرق التي يتخلص بها الجسم من السموم.

ويعتبر الماء مهما أيضًا لوظائف الكلى والكبد، وهما الأعضاء الرئيسية التي يستخدمها الجسم للتخلص من الفضلات من الجسم.

تقول لي سويروين: "أوصي أيضًا بشرب الماء الدافئ كوسيلة لتقليل الآثار السامة لمخلفات الكحول"، مضيفة أن "الكحول يسبب الجفاف ويمكن أن يساعد زيادة تناول الماء في تقليل أعراض مثل الصداع".

يحسن الدورة الدموية
يشير الدكتور مهدي زاده إن شرب الماء الساخن يمكن أن يحسن الدورة الدموية في بعض الحالات، قائلا إن: "الجفاف هو أحد أسباب انخفاض حجم الدم وانخفاض ضغط الدم، وشرب الماء سيحسن ذلك".

ويعني ضغط الدم الصحي انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يخفف الإمساك
يقول الدكتور مهدي زاده إن الإمساك يحدث عندما تكون حركة الأمعاء قليلة أو منعدمة ويكون السبب الشائع هو الجفاف. لذلك بدأت كل يوم بشرب الماء الدافئ، قبل تناول أي شيء، فقد يساعد ذلك في تحفيز حركة الأمعاء،

ويضيف مهدي: "قد يساعد هذا في تحسين حركة المعدة وتحريك الأشياء داخل الجهاز الهضمي".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

علم وعالم

للنساء فقط

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:07 | 2021-03-18 08:07
08:00 | 2021-03-18 08:00
07:49 | 2021-03-18 07:49
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تضمنت تغيراً لأوقات الحظر.. قرارات جديدة للوقاية من كورونا
29.29%
10:55 | 2021-03-16
تضمنت تغيراً لأوقات الحظر.. قرارات جديدة للوقاية من كورونا
10:55 | 2021-03-16
التربية تُحدد المواد المشمولة بامتحانات الكورس الأول ونصف السنة
19.99%
16:02 | 2021-03-16
التربية تُحدد المواد المشمولة بامتحانات الكورس الأول ونصف السنة
16:02 | 2021-03-16
التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)
17.65%
10:12 | 2021-03-16
التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)
10:12 | 2021-03-16
اللجنة العليا تجدد اجراءاتها بشان حظر التجوال
13.78%
02:50 | 2021-03-18
اللجنة العليا تجدد اجراءاتها بشان حظر التجوال
02:50 | 2021-03-18
الصحة تعلن موقفاً وبائياً مرتفع الإصابات
10.29%
09:04 | 2021-03-16
الصحة تعلن موقفاً وبائياً مرتفع الإصابات
09:04 | 2021-03-16
بالوثيقة: تفاصيل قرارات اللجنة العليا بشأن الامتحانات
8.99%
02:19 | 2021-03-18
بالوثيقة: تفاصيل قرارات اللجنة العليا بشأن الامتحانات
02:19 | 2021-03-18
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.