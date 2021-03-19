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في عيد الأم.. اليك أفكار للتقرب من حماتك والتواصل معها

للنساء فقط

2021-03-19 | 09:11
في عيد الأم.. اليك أفكار للتقرب من حماتك والتواصل معها
المصدر:
سيدتي
197 مشاهدة

ربما تكون العلاقة بين زوجة الابن والحماة من أصعب العلاقات التي يجب تعضيدها دائماً، إذ لا توجد طريقة "صحيحة" لإقامة علاقة جيدة مع حماتك... أنت لست مضطرًة لأن تكون مرتبطة بها في كل وقت، ولكن يوجد دائمًا مجال للتواصل مع حماتك وطريقة لتقوية علاقتك بها؛ نظرا لأن وجود علاقة جيدة (حتى لو لم تكن وثيقة) سيجعل الحياة أسهل بالنسبة لك ولأم زوجك وشريكك وكل فرد آخر في العائلة. وبمناسبة اقتراب يوم الأم هناك العديد من الطرق للتواصل مع الحماة، يدور البعض منها حول تعزيز العلاقة، والبعض الآخر يتعلق بقضاء وقت ممتع معها، لكن اغتنام الفرص للترابط معها عندما تكونين قادرة على ذلك سيجعلك تشعرين وكأنك في نفس الفريق. ومن الأفضل ترك ذلك يحدث بشكل طبيعي بدلاً من فرضه. فمجرد قضاء الوقت معًا في نفس المكان -مثلا- يمكن أن يكون بداية رائعة...والآن إليك بعض الأفكار لتبدأي بها :

الطبخ سوياً
إذا كان قلب المنزل هو المطبخ، فهذا مكان رائع لبدء الترابط. دائمًا ما يكون عرض المساعدة طريقة جيدة لإضفاء الدفء، لذلك في المرة القادمة تحققي مما إذا كان يمكنك مساعدتها في تحضير وجبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فابحثي عن الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها مد يد العون - ربما تحتاج إلى مساعدة في البستنة أو مراقبة بعض أفراد الأسرة الأصغر سنًا. فقط ابحثي عن طريقة يمكنك من خلالها المساعدة.

اسأليها عن حياتها
قد يبدو هذا بسيطًا، لكنه مهم جدًا. في كثير من الأحيان، نرى عائلة شريكنا فقط على أنها امتداد لشريكنا، ونتجاهل حقيقة أن لديهم حياتهم وتاريخهم وشغفهم. لذا، حاولي أن تسألي حماتك أكثر عن نفسها. سواء كانت تدير أعمالها الخاصة، أو نشأت في مكان مثير للاهتمام، أو لديها الكثير من الهوايات، حاولي أن تسأليها بلطف ولا تبدي وكأنك تتطفلين.
 


اسأليها عن النصيحة
لست مضطرة إلى الانفتاح على كل مخاوفك الكبرى، ولكن مجرد طلب النصيحة يمكن أن يساعد في بدء رابطة بين شخصين. لا يجب أن يكون الأمر متعلقًا بشيء كبير ويغير الحياة ولكن التواصل معها وطلب مساعدتها قد يساعد في تلطيف الأمور، كما يظهر أيضًا أنك تحترمين رأيها. سواء كنت تطلبين وصفة أو نصيحة لحل مشكلة ما.
 


استضيفي حماتك ليلة بمنزلك
طالما أن عائلة شريكك ليست قاسية جدًا، يمكن أن تكون ليلة لعبة الطاولة وسيلة رائعة للتواصل والاستمتاع. إذا شعرت أنت وحماتك بأنكما بعيدان حقًا، فيمكن أن يساعدك القيام بنشاط بقضاء وقت ممتع معاً. القليل جدًا من الأشياء في الحياة تكشف مثل مشاهدة شخص يلعب لعبة. ستحتفظ ببعض الذكريات، لكن ستتعرفان أيضًا على بعضكما البعض حقًا.

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