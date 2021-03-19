في عيد الأم.. اليك أفكار للتقرب من حماتك والتواصل معها

إذا كان قلب المنزل هو المطبخ، فهذا مكان رائع لبدء الترابط. دائمًا ما يكون عرض المساعدة طريقة جيدة لإضفاء الدفء، لذلك في المرة القادمة تحققي مما إذا كان يمكنك مساعدتها في تحضير وجبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فابحثي عن الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها مد يد العون - ربما تحتاج إلى مساعدة في البستنة أو مراقبة بعض أفراد الأسرة الأصغر سنًا. فقط ابحثي عن طريقة يمكنك من خلالها المساعدة.قد يبدو هذا بسيطًا، لكنه مهم جدًا. في كثير من الأحيان، نرى عائلة شريكنا فقط على أنها امتداد لشريكنا، ونتجاهل حقيقة أن لديهم حياتهم وتاريخهم وشغفهم. لذا، حاولي أن تسألي حماتك أكثر عن نفسها. سواء كانت تدير أعمالها الخاصة، أو نشأت في مكان مثير للاهتمام، أو لديها الكثير من الهوايات، حاولي أن تسأليها بلطف ولا تبدي وكأنك تتطفلين.