وصفة صحية لخسارة الوزن بوقت قياسي بواسطة هذا النوع من الخضار!

ومن أجل تحضيره يجب غسل حبتين متوسطتي الحجم من الأرضي شوكي ثم تقطيعهما ووضع القطع على النار مع كمية كافية من الماء إلى أن تصبح طرية. وبعد تصفية الماء يجب شربه خلال النهار وخصوصاً عند الشعور بالجوع. والأفضل شربه بعد تناول طعام الفطور مباشرةً حيث تُضاف إليه بذور الشوفان، أو القليل من عصير الليمون مع بضع أوراق من النعناع لمزيد من الفائدة.ويوصي الخبراء في موازاة ذلك، بتناول الطعام الصحي الخالي من السكريات والدهون مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كما يرون أن من الضروري شرب ما لا يقل عن ليترين أو 8 أكواب من الماء يومياً.