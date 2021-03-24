خمس عادات سيئة مضرّة بالبشرة... احذريها!

ويشير الموقع، إلى أن أولى هذه العادات، هي عدم تنظيف بشرة الوجه قبل الخلود إلى النوم. لأنه في الليل تجري عملية تجدد الخلايا إذا كان الجلد نظيفا تماما.ويضيف، "الأوساخ والدهون والمكياج تسد المسامات الجلدية، ما يسبب ظهور حب الشباب "آكنة" وجفاف الجلد".والعادة الثانية، هي التدخين. يسبب التدخين انخفاض تدفق الدم إلى الجلد، ما ينتج عنه، عدم امداد خلايا الجلد بكمية كافية من الأكسجين والمواد المغذية. وبسبب المواد السامة الموجودة في السجائر يفقد الجلد مرونته ومتانته.ويمكن أن يسبب استخدام مستحضرات الحماية من أشعة الشمس مرة واحدة في اليوم، مشكلات للجلد.