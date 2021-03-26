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10 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية لجسم أكثر رشاقة وحيوية

للنساء فقط

2021-03-26 | 06:35
10 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية لجسم أكثر رشاقة وحيوية
459 مشاهدة

لكل من المواسم الأطعمة المناسبة له التي يُفترض التركيز عليها بشكل خاص نظراً لأهميتها في الحفاظ على صحتنا. تمتاز الأطعمة الممتازة المناسبة لفصل الربيع بقيمتها الغذائية، إضافة إلى كونها قليلة الوحدات الحرارية في معظم الأحيان. يضاف إلى ذلك أنها لذيذة ويعشقها كثيرون بحسب ما نشر في Medisite.

بشكل عام تتكدس الكيلوغرامات الزائدة في فصل الشتاء بسبب حالة الركود والتركيز على أطعمة يتم تناولها في هذا الفصل عادة. من هنا أهمية الاستعانة ببعض الأطعمة قليلة الوحدات الحرارية في فصل الربيع للتخلص من هذه اليكلوغرامات الزائدة قبل قدوم فصل الصيف. الباذنجان والأرضي شوكي والفجل من الخضر الممتازة القليلة الوحدات الحرارية التي يمكن أن تساعد على ذلك. كذلك مع حلول فصل الربيع تتوافر أنواع عديدة من الفاكهة اللذيذة التي يمكن الاستعانة بها لهذه الغاية كالكيوي والأناناس والموز. فهي ممتازة للصحة وغنية بالفيتامينات والمعادن وثمة لذة في تناولها أيضاً. كما أن تناولها ينعكس إيجاباً على المزاج لاعتبارها غنية باالمغنيزيوم الذي يلعب دوراً في مكافحة التوتر. فبين التعرض لأشعة الشمس والأطعمة الصحية واللذيذة المتوافرة المفيدة للصحة الجسدية والنفسية وتحسّن الطقس واستعادة النشاط، من المتوقع الشعور بتحسن ملحوظ خلال هذا الفصل واستعادة الرشاقة.

ما الأطعمة الفضلى في فصل الربيع؟

-الباذنجان: يحتوي على كمية قليلة من الوحدات الحرارية ما يجعله من الأطعمة المثلى التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الفصل سعياً إلى استعادة الرشاقة. هذا إضافة إلى غناه بالماء والألياف. في الواقع يعتبر الباذنجان من الأطعمة المثلى التي يمكن الاعتماد عليها لتأمين الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة في الوقت نفسه.

-الأناناس: يمتاز بغناه بالألياف والبوتاسيوم. كما أنه من الأطعمة المثلى التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من السموم في الجسم. يضاف إلى ذلك أنه يساعد في عملية الهضم وعلى حرق الدهون وتجنب النفخة.

-الليمون الحامض: بات معروفاً أن الليمون الحامض يلعب دوراً مهماً في التخلص من السموم في الجسم وفي عملية هضم الدهون. في الوقت نفسه يمتاز بغناه بالفيتامين C ومضادات الأكسدة ما يجعل دوره مهماً في تقوية المناعة. انطلاقاً من ذلك يساعد أيضاً على مكافحة علامات الشيخوخة ويساعد على الحفاظ على بشرة شابة.

-الفجل: هو غني بالماء والألياف، في مقابل قلة السكريات الموجودة فيه. هذا ما يجعله من الأطعمة المثلى لاستعادة الرشاقة، خصوصاً أنه يؤمن الإحساس بالشبع لغناه بالألياف فيحد من اللقمشة بين الوجبات.

-الموز: يُعرف عن الموز أنه قادر على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والحد من أمراض القلب والشرايين. كما أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيزيوم ما يجعله من الأطعمة المهمة لمكافحة التوتر.

-الأرضي شوكي: هو أيضاً من الأطعمة المثلى لاستعادة الرشاقة كونه يؤمن إحساساً بالشبع عند تناوله. هذا وله أهمية ايضاً للبشرة. ومن فوائده أيضاً أنه يساعد على امتصاص المكونات الغذائية في الجسم والاستفادة منها بشكل أفضل لتأمين الطاقة والنشاط في فصل الربيع.

-الكيوي: يمتاز بغناه بالألياف ومضادات الأكسدة ما يجعله من الأطعمة الصحية التي يمكن الاعتماد عليها في فصل الربيع. يساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين. كما يساعد على النوم بشكل افضل لدى تناوله قبل موعد النوم.

-الهليون: يمتاز بغناه بالماء والحديد والمغنيزيوم والفيتامينات C وE وK وB9 . يساعد على التحلص من الماء المتجمّع في الجسم. كما يساعد على عملية الهضم ما يحمي من النفخة والغازات.

-الجزر: يحتوي على القليل من الوحدات الحرارية في مقابل غناه بالماء ما يجعله من الأطعمة الممتازة لاستعادة الرشاقة في فصل الربيع. كما أنه غني بالبيتاكاروتين لاكتساب سحنة برونزية بسهولة كبرى عند التعرض لأشعة الشمس.

-البازيلا: هي غنية بالفيتامينات ب وC والألياف أيضاً. كما أنها سهلة الهضم. فإضافة إلى أنها تؤمن كافة المعادن التي يحتاجها الجسم، تساعد على تحسين عملية الهضم وخفض الوزن.

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