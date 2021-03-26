نصائح ذهبية للتخلص من مسامات الوجه الكبيرة!

وأوضحت أن المسام الكبيرة ترجع إلى أسباب عدة، منها الجينات الوراثية والبشرة الدهنية والشيخوخة. كما أن العوامل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية، تؤثر سلباً على حجم المسام وتؤدي إلى تمدّدها.وينطبق ذلك أيضاً على أسلوب الحياة غير الصحي، حيث قد تصير المسام كبيرة الحجم بسبب التغذية غير الصحية والتدخين وشرب الخمر والتوتر النفسي.ولمواجهة المسام الكبيرة، تقدّم البوابة المعنية بالصحة والجمال النصائح الآتية:- لا يجوز غسل الوجه بشكل متكرر، حيث يكفي غسله مرتين في اليوم (صباحاً ومساء)، كي لا تتعرض البشرة للإجهاد.