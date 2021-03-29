اتبعوا هذه النصائح للتخلص من الانتفاخ تحت العين

قدمت المختصة في التغذية الهندية بوجا ماهيجا، عددا من النصائح للتخلص من الانتفاخات التي تظهر أسفل العينين.









كما وأوصت الطبيبة بتقليل استهلاك الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة كونها تزيد من كمية السائل المفرز وتساهم في ظهور الانتفاخات.



وشجعت ماهيجا، على إضافة البقدونس للنظام الغذائي، نظرا لدوره الكبير في تخليص الجسم من السموم. ونصحت المختصة بغسل الوجه بالماء البارد فور الاستيقاظ، بالإضافة لتناول المزيد من الفواكه والخضراوات وشرب ليترين إلى ثلاثة لترات من الماء كل يوم.كما وأوصت الطبيبة بتقليل استهلاك الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة كونها تزيد من كمية السائل المفرز وتساهم في ظهور الانتفاخات.وشجعت ماهيجا، على إضافة البقدونس للنظام الغذائي، نظرا لدوره الكبير في تخليص الجسم من السموم.

وخلصت مختصة التغذية إلى أن زيادة الانتفاخات تحت العين والشعور بالألم يمكن أن يكون علامة على مرض الكلى، الأمر الذي يتطلب استشارة طبيب، بحسب ما نقل موقع "ذا إنديان إكسبريس".



في وقت سابق، قالت المعالجة إيرينا إسكوفا، إن الاحمرار أو الحرقة في العين يمكن أن تشير إلى وجود عدوى، وعادة ما يحدث تورم أو حكة في الجفن مع الحساسية، ويمكن أن تشير النقط الصفراء إلى أمراض الكبد.