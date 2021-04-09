كيف تأكل دون أن تسمن.. إليك الطريقة!

ووفقا للطبيبة، فإن أهم شيء هي الظروف التي يتناول فيها الشخص الطعام، إذ يزداد وزن الأشخاص الذين يشتت انتباههم بسبب المحفزات الخارجية أثناء تناول الطعام بشكل أسرع.

وأوضحت الطبيبة: "لا يتوجب عليك مشاهدة التلفاز، أو الاستماع إلى الموسيقى. بهذه الطريقة فقط ستفهم كل سحر الطعام، وستشعر بالطعم، وتستمتع بجودة الطعام. في نفس الوقت، تأكل بشكل أبطأ وبقدر ما تحتاج تماما".الأكل أثناء الوقوف أو الركض ضار جدا أيضا، فالناس في هذه البيئة لا يمضغون الطعام جيدا ويبتلعون قطعا كبيرة؛ نتيجة لذلك، يزداد الحمل على الجهاز الهضمي.كما أنه، أثناء التنقل، لا يشعر الشخص بالشبع، لذلك يمكنه أن يأكل أكثر بكثير مما يحتاج.في وقت سابق، قال خبير التغذية، طبيب العلوم الطبية، ميخائيل جينزبورغ، إنه من أجل إنقاص الوزن، من الضروري إعادة بناء الوعي، ووفقا للطبيب يمكنك في غضون شهر، دون الإضرار بالجسم، أن تفقد حوالي كيلوغرامين من الوزن.