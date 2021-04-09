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ما العلاقة بين شرب الشاي يومياً والإصابة بالسرطان؟

للنساء فقط

2021-04-09 | 07:06
ما العلاقة بين شرب الشاي يومياً والإصابة بالسرطان؟
المصدر:
sputniknews
2,943 مشاهدة

يعتبر الشاي غير المحلى صحي للجسم، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تمنع الأمراض المزمنة وتساعد على إصلاح الخلايا في الجسم.

وبينما يستمتع كثيرون حول العالم بفنجان أو اثنين من الشاي الساخن كل يوم، هل يمكن أن يؤذينا هذا المشروب الساخن؟

وجدت بعض الدراسات الحديثة صلة بين شرب الشاي شديد السخونة وأنواع معينة من السرطان، بينما أظهرت أبحاث طبية أخرى أن شرب الشاي الساخن وحده لن يسبب السرطان، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Healthline الصحي.
هل يُسبب الشاي سرطان المريء؟
لكن قد يؤدي تناول الشاي الساخن جدًا مع عوامل الخطر الأخرى إلى زيادة فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان.
وجدت دراسة من إيران أن الأشخاص الذين يشربون 700 مل من الشاي الساخن يوميًا بدرجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى (140 درجة فهرنهايت) لديهم زيادة بنسبة 90 بالمائة في خطر الإصابة بسرطان المريء.

يعتبر سرطان المريء هو النوع المحدد من السرطان المرتبط بشرب الشاي شديد السخونة، والمريء عبارة عن أنبوب عضلي مجوف يحمل السوائل واللعاب ويمضغ الطعام من الفم إلى المعدة.
يحدث سرطان المريء عندما ينمو الورم في المريء أو عندما تتغير الخلايا في بطانة المريء.
ماذا عن المشروبات الساخنة الأخرى؟
قد يؤدي شرب أي مشروب ساخن جدًا -وليس الشاي فقط- إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء. يشمل ذلك الماء الساخن والقهوة والشوكولاتة الساخنة.
لماذا يؤدي شرب الشاي الساخن إلى الإصابة بالسرطان؟
هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول سبب تسبب شرب الشاي الساخن والمشروبات الأخرى في زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.
إذ تقول إحدى النظريات إن الشاي الساخن قد يتلف بطانة المريء، مما يسهل دخول المواد الأخرى المسببة للسرطان مثل الكحول ودخان السجائر.

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