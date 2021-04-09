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7 أطعمة تبقى صلاحيتها مدى الحياة

للنساء فقط

2021-04-09 | 11:39
7 أطعمة تبقى صلاحيتها مدى الحياة
المصدر:
sputniknews
1,173 مشاهدة

تتميز العديد من الأغذية والأطعمة بمدة صلاحية معينة كالفواكه والخضار واللحوم الطازجة التي تفسد بسرعة.

إن عددا من الأطعمة تتميز بقدرتها على البقاء لفترة طويلة دون معرفة العمر التقريبي لها، وبخاصة في حال توفر بعض عوامل العناية البسيطة بها.

وبحسب ما نقل موقع Mash، هذه أهم 7 أطعمة تحافظ على صلاحيتها مدى الحياة.

1-العسل

يعتبر العسل أحد الأطعمة القليلة التي تتميز بطول العمر، والذي من الممكن أن يحافظ على طعمه حتى بعد مرور 100 عام، إلا أن جودته ستنخفض بعد عامين من تصنيعه، ويعود طول عمر العسل لاحتوائه على نسبة منخفضة للغاية من الماء، والتي تعتبر متطلبا أساسيا لنمو الميكروبات التي تؤدي إلى انتهاء صلاحية الطعام، بالإضافة لدرجة حموضته المنخفضة جدا مما يجعل نمو البكتيريا مستحيلا، بالإضافة لاحتوائه على بيروكسيد الهيدروجين ومضادات الجراثيم.

يذكر أن علماء الآثار عثروا على أوان من العسل عمرها 3000 عام في أحد المقابر الفرعونية، وقد كانت صالحة تماما للأكل.

2-الملح

الملح الطبيعي والذي لم يعالج باليود، من الأطعمة التي لاتنتهي مدة صلاحيتها مع تخزينه بطريقة صحيحة بعيدا عن الرطوبة.

فالملح لايحتوي على الماء، وقد استخدم كمادة حافظة منذ مئات السنين.

3-القهوة سريعة التحضير

فطريقة تصنيع هذا النوع من القهوة تساهم في حفظه لفترة طويلة جدا، حيث تعتمد على تجفيف محلول مركز من القهوة مسبقة التخمير، إلا أنها تفقد طعمها مع مرور الوقت.

4-زيت جوز الهند البكر

والذي يعتبر أحد أفضل أنواع الزيوت بشرط أن يكون غير مكرر، لأن عملية التكرير تضعف قدرة الدهون المشبعة على درء الأكسدة وتجعل المنتج عرضة للتزنخ.

وبخاصة إذا كان الزيت مضغوطا بالطرد بدلا من الضغط على البارد، حيث تعمل الحرارة أيضا على تسريع الأكسدة التي تفسد الزيت في النهاية.

5-البقول المجففة

بشرط تخزينها بشكل صحيح وفي مكان بارد وجاف، إلا أنها تفقد جودة الطعم بعد مضي وقت وتحتاج لوقت أطول للتحضير، إلا أنها تحتفظ بمحتواها من البروتين مع مرور الوقت ولا تختلف عن الحبوب الطازجة.

6-الخل

مدة صلاحية الخل تكاد تكون غير محددة، إذ يبقى الخل صالحا للأكل لمدة طويلة من الزمن.

ومع الوقت تظهر بعض التغييرات في لونه، كما قد تلاحظ تكون رواسب فيه، لكن هذه التغييرات لا تؤثر على سلامة وصلاحية السائل الحمضي نفسه.

7-الفشار

في حاوية مغلقة بإحكام وفي مكان بارد وجاف، يمكن أن تدوم حبات الفشار لوقت طويل.

إلا ان حبات الفشار الطازجة سيكون حجمها أكبر عند التحضير من تلك القديمة.
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