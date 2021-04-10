Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
"ناسا" تعلن تأجيل أول رحلة طيران على كوكب المريخ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أطعمة تمنحك شعوراً بالسعادة.. إليك القائمة

للنساء فقط

2021-04-10 | 11:00
أطعمة تمنحك شعوراً بالسعادة.. إليك القائمة
المصدر:
sputniknews
1,736 مشاهدة

كشفت مواقع صحية، عن قائمة الأطعمة التي يجب أن تكون متوفرة في قائمة التسوق الخاصة بك لزيادة مستويات السيروتونين وتحقيق السعادة، مؤكدة أن هذه الأطعمة غنية بحمض التريبتوفانال، المعزز للسعادة.

وقال موقع "بزنس إنسايدر" الصحي، إن "الذين يعانون من الاكتئاب والقلق غالبا ما تكون لديهم مستويات منخفضة من التربتوفان، ومع ذلك، يمكن أن تكون إحدى طرق معالجة ذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان".

سمك السلمون

بصرف النظر عن كون هذا السمك مصدر للتربتوفان، يعد السلمون مصدرا ممتازا للأحماض الدهنية وأوميغا 3 وفيتامين D.

البذور

تعد البذور مصدرا مهما للتربتوفان بشكل خاص للنباتيين، الذين قد لا يتمكنون من تناول بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة.

البيض

غني بالتريبتوفان، ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات A و B12 والسيلينيوم، ويعد صفار البيض أيضا مصدرا جيدا للكولين، وهو عنصر غذائي مهم بشكل خاص في حالات الحمل، كما أظهرت الدراسات التي نشرتها المكتبة الوطنية للطب.

المكسرات

ستساعدك المكسرات أيضا على زيادة مستويات السيروتونين لأنها تحتوي على التربتوفان، كما أنها مصدر مهم للدهون الأحادية غير المشبعة والبروتينات وبعض المعادن والفيتامينات المهمة لعمل الجسم بشكل سليم.

الدواجن

يميل اللحم إلى أن يكون غنيا بالبروتين وهو خيار جيد للتربتوفان أيضا. ومع ذلك، يمنح الديك الرومي في عيد الشكر أحيانا سمعة سيئة لأنه يجعل الناس يشعرون بالنعاس، وليس اللحم نفسه هو الذي يغري متناوليه بالرقاد بل حجم الوجبة. وفي الأجزاء الصغيرة، تعد الدواجن خيارا جيدا عندما يتعلق الأمر بتناول اللحوم لأنها تحتوي أيضا على نسبة منخفضة من الدهون.

منتجات الألبان

يمكن أن يوفر الحليب ومنتجات الألبان أيضا دفعة من التربتوفان. كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامينات A وD وE..

المنتجات القائمة على فول الصويا

طعام آخر مهم للنباتيين يتمثل بالمنتجات التي تحتوي على فول الصويا، مثل التوفو أو حليب الصويا أو صلصة الصويا، كونها كلها مصادر للتربتوفان.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

علم وعالم

للنساء فقط

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:40 | 2021-04-12 17:40
17:08 | 2021-04-12 17:08
17:06 | 2021-04-12 17:06
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
خلية الازمة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حظر التجوال في رمضان
23.13%
06:18 | 2021-04-11
خلية الازمة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حظر التجوال في رمضان
06:18 | 2021-04-11
بينها حظر ثلاثة أيام.. الأزمة النيابية تكشف عن خطة رمضان
21.93%
12:53 | 2021-04-11
بينها حظر ثلاثة أيام.. الأزمة النيابية تكشف عن خطة رمضان
12:53 | 2021-04-11
بينها تقليص ساعات الدوام.. قرارات جديدة من اللجنة العليا خلال رمضان
15.15%
09:45 | 2021-04-12
بينها تقليص ساعات الدوام.. قرارات جديدة من اللجنة العليا خلال رمضان
09:45 | 2021-04-12
مكتب السيستاني يحدد موعد بدء شهر رمضان
14.89%
12:20 | 2021-04-12
مكتب السيستاني يحدد موعد بدء شهر رمضان
12:20 | 2021-04-12
تفاصيل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
12.55%
12:32 | 2021-04-12
تفاصيل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
12:32 | 2021-04-12
وزير الصحة يعلن عن توصيات الحظر الخاصة بشهر رمضان
12.34%
06:22 | 2021-04-12
وزير الصحة يعلن عن توصيات الحظر الخاصة بشهر رمضان
06:22 | 2021-04-12
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.