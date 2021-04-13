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نصائح وتحذيرات لصيام المرأة الحامل في رمضان

للنساء فقط

2021-04-13 | 09:04
نصائح وتحذيرات لصيام المرأة الحامل في رمضان
239 مشاهدة

بينما تمتلك بعض الحوامل قوة جسدية تمكنهن من الصيام، تشعر الأخريات بالإعياء والتعب والغثيان، فما هي النصائح التي عليك اتباعها في رمضان؟

يمكن أن يكون الصيام خلال فترة الحمل آمنًا لك ولجنينك، لكنه قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل سكري الحمل أو فقر الدم، نتيجة الامتناع عن الطعام والشراب لفترة طويلة خلال اليوم، مما قد يفقدك بعضًا من العناصر الغذائية المهمة لنمو جنينك بسلام.
لذلك عليك إتباع هذه النصائح المهمة حقًا لصحتك خلال شهر رمضان المبارك، التي من شأنها أن تقيك من الإصابة ببعض مضاعفات الحمل. تشتمل على ما يلي:
1- تحدثي مع طبيبك قبل الصيام
تأكدي من استشارة اخصائي التوليد قبل البدء بشهر رمضان، فهو سيخبرك بأي مضاعفات محتملة للصيام خلال الحمل.
قد تحتاجين إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية خلال الصيام، ومراقبة مستويات السكر والضغط في الدم.
من الجدير بالذكر، أنه في كثير من الأحيان، لا ينصح الأطباء بصيام الحامل المصابة بداء السكري، لمنع إصابتها بمخاطر الحمل كالجفاف.
2- اختاري الأطعمة المفيدة لصحتك
تجنبي الحلويات التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة، مما يؤدي إلى انهيار الطاقة لاحقًا.
تناولي الكثير من الحبوب الكاملة، والأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار، والبقوليات، والفواكه المجففة، بالإضافة إلى الأطعمة المليئة بالبروتينات كاللحوم والبيض والمكسرات.
 
 
3- حافظي على الهدوء وابتعدي عن العصبية
 يمكن أن تسبب التغييرات في أوقات تناولك الطعام والشراب، إلى إصابتك بالإجهاد. خذ الأمور بسهولة، واقبلي المساعدة عندما يتم تقديمها من عائلتك.
يعد الإجهاد أثناء الحمل أمرًا طبيعيًا، تمامًا كما هو الحال في أوقات أخرى من الحياة، لكن إذا أصبح شديدًا، فقد يتسبب ببعض التأثيرات السلبية لك ولجنينك، التي تتمثل بعضها بانخفاض وزن الجنين، والولادة المبكرة.
يمكن أن يساعدك أخذ حمام دافئ، أو سماع القران الكريم، أو جلسات اليوغا والتأمل خلال شهر رمضان في التخفيف من حدة التوتر والإجهاد.
4- تجنبي الكافيين
 إذا كنت معتادة على تناول الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين - مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية - فعليك تخفيضها قبل الصيام لمنع الإصابة بالصداع الشديد.
تجنبي الكافيين خلال فترة الصيام، فهو يصنف من ضمن المشروبات المدرة للبول، التي يمكن أن تجعلك تعانين من الجفاف، تذكري أن الشوكولاتة والشاي الأخضر يحتويان أيضًا على نسبة من الكافيين.
5- نظمي أوقات عملك
 تحدثي إلى صاحب العمل حول كيفية عملك خلال شهر رمضان، سواء من خلال تقليل ساعات العمل، أو الحصول على فترات راحة إضافية، أو العمل من المنزل.
يمكنك أيضًا الحصول على إجازة من عملك خلال فترة الصيام، لتحصلي على مزيد من الراحة.
6- احصلي على السوائل
 اشربي الكثير من الماء خلال فترتي في السحور والإفطار، حاولي الحصول على ما يقارب 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، لتتجنبي إصابتك بالجفاف.
كما يفضل ابتعادك عن المشروبات المدرة للبول، واحتساء العصائر الطبيعية، والحليب المفيد لصحتك.
7- توقفي عن الصيام في بعض الحالات
 إذا اتبعتي نمطًا صحيًا خلال حملك في شهر رمضان، وحصلتي على ما يكفيك من الأغذية الصحية، والقسط الوافر من النوم والهدوء، والترطيب، وشعرتي بأحد الأعراض التالية، فيجدر بك التوقف عن الصيام واخبار طبيبك فورًا.
تتمثل الأعراض التي عليك عدم اغفالها ما يلي:
1. الصداع أو الحمى.
2. الغثيان أو القيء.
3. إذا كان هناك تغيير ملحوظ في حركات طفلك، كما لو كان طفلك لا يتحرك أو يركل بنفس القدر.
4. تقلصات مؤلمة.
5. الدوار أو الإغماء أو التعب الشديد.
6. الشعور بالعطش الشديد.
7. فقدان الوزن.

كما ينصح أطباء حول العالم النساء الحوامل في المراحل الأولى والثانية من الحمل عدم الصيام لأسباب صحية ولتزويد الجنين الفيتامينات اللازمة لنموّه على مدار النهار.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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