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اللبن الرائب.. علاج للوجه وفوائد جمالية للبشرة! جربي هذه الخلطات

للنساء فقط

2021-04-22 | 10:54
اللبن الرائب.. علاج للوجه وفوائد جمالية للبشرة! جربي هذه الخلطات
المصدر:
سيدتي
596 مشاهدة

تُعتبر البشرة الصافية والنضرة، مرآة جمال المرأة. وللحفاظ على صحتها تتطلّب عناية خاصّة بها تتخطى تنظيفها وترطيبها. وذلك من خلال اتباع روتين جمالي للمحافظة على صحتها، كاستخدام المقشّرات، وماسكات لتعزيز الكولاجين المسؤول عن تجديد خلايا الجلد، بخاصّة الغنية بمضادات الأكسدة المتوفّر في العديد من المكونات الطبيعية، وأهمها اللبن الرائب.
اكتشفي ماسك اللبن الرائب للوجه، وطرق تطبيقه للحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب.

ماسك اللبن الرائب للوجه وفوائده الجمالية
 
يُفتّح اللبن لون البشرة والندوب، ويساهم في تقشيرها وترطيبها، أمّا العسل فهو من المُكوِّنات الفعَّالة للبشرة، كما أنّه يُعدّ مرطباً طبيعيّاً، ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا. وفي الآتي طرق تحضير ماسك اللبن الرائب للوجه:
 
المُكوِّنات:
• أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.
• ملعقة كبيرة من الكاكاو.
• ملعقة صغيرة من العسل.
 
طريقة التحضير والاستخدام:
وضع المُكوِّنات جميعها في وعاء، ثمّ مزجها؛ للحصول على مزيج مُتناسق، ووضع المزيج على الوجه، والرقبة لمُدَّة 30 دقيقة، ومن بعدها، غسل الوجه، والرقبة بالماء البارد، ثمّ تجفيفهما جيّداً.

ماسك اللبن الرائب والشوفان لمُعالجة التجاعيد والخطوط الدقيقة
 


يحتوي الزبادي على حِمض اللاكتيك الذي يُعَدُّ مُقشِّراً طبيعيّاً للبشرة، ويزيد من نِسبة الرطوبة ويُزيل خلايا الجلد الميّتة، ويجعلها أكثر إشراقاً، وشباباً، ويجعلها نضرة، وأكثر نعومة ويُساعد دقيق الشوفان على تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
 
المُكوِّنات:
• ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي.
• ملعقة كبيرة من الشوفان.
 
طريقة التحضير والاستخدام:
إضافة الشوفان إلى الزبادي؛ للحصول على مزيج طري، ووضع المزيج على الوجه، والرقبة، وتدليكه بحركات دائريّة، وإبقاء المزيج على الوجه، والرقبة لمُدَّة 15 دقيقة، ثمّ غسله بالماء البارد.

ماسك اللبن الرائب لعلاج حبِّ الشباب
 
 
يحتوي الزبادي على كمّيات عالية من الزنك، وحمض اللبنيك، وهو يُعتبَر علاجاً فعّالاً لحبِّ الشباب، كما يمكن استخدام اللبن العادي؛ للتخلُّص من البُثور.

المُكوِّنات:
• ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.
• كُرَة قُطنيّة.
 
طريقة التحضير والاستخدام:
غمس الكُرة القُطنيّة في لبن الزبادي، ووضع الكُرة القُطنيّة على المناطق المُتضرِّرة، ثمّ التخلُّص منها، إبقاء اللبن ليلة كاملة، ثمّ غسله في صباح اليوم التالي بالماء البارد.

ملاحظة: يُوصَى بتجنُّب تكرار استخدام كُرات القُطن المغموسة باللبن الرائب على المنطقة المُتضرِّرة أكثر من مرَّة واحدة؛ لأنَّ ذلك يُؤدّي إلى انتشار حبِّ الشباب في المناطق الأُخرى.

فوائد اللبن الرائب للبشرة
 
 
يُعتبَر الزنك الموجود في اللبن الرائب علاجاً فعّالاً لحروق الشمس، كما أنَّه يُساهم في تهدئتها؛ إذ إنَّه يُخفِّف من الإحساس بالحرقة، والحكَّة التي تُسبِّبها حروق الشمس، ويُقلِّل من الاحمرار، والالتهابات، بالإضافة إلى أنّه يُوازن زُيوت البشرة الطبيعيّة.
يحتوي الزبادي على مُضادّات الأكسدة القويّة التي تمنع إتلاف البشرة، وتُساعد على إصلاحها، كما يمنع حمض اللاكتيك الشيخوخة المُبكِّرة للبشرة.
يُعتبَر الزبادي مُقشِّراً جيّداً للبشرة؛ لاحتوائه على حمض اللاكتيك الذي يُعَدُّ حمض ألفا هيدروكسيل الطبيعيّ، والذي يُزيل خلايا الجلد الميّتة، كما أنّه يُحفِّز حمض اللبنيك الموجود في الخلايا، ويُجدِّدها بشكلٍ أسرع دون التسبُّب في تهيُّج البشرة.
يُساعد الزبادي عند استخدامه كماسك للبشرة على منع ظهور البكتيريا التي تُسبِّب حبَّ الشباب، والبثور؛ حيث يُقلِّل الزنك الذي يُوجَد في اللبن من التهاب الجلد، كما يُقلِّل من كمّية الزيت التي تُنتجُها الغُدد الدُّهنية، بالإضافة إلى أنَّ البروبيوتيك الموجود فيه يُدمِّر البكتيريا، ويمنع ظهورها، ممَّا يجعل البشرة خاليةً من العُيوب.
يُفتِّح الزنك الذي يُوجَد في اللبن الشوائبَ، والندبات، ويُفتِّح لون البشرة، وبالتالي فإنَّ استخدام ماسك الزبادي للوجه بانتظام يُساعد على التخلُّص من الهالات السوداء.

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