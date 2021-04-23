للنباتيين... اليكم وصفة كبسة الخضار في رمضان!

كبسة الخضار للنباتيين، لمن يتبعون نظام الأكل النباتي في رمضان، نقدم لكم من مطبخ سيدتي طريقة عمل وصفات الكبسة بالخضار الخفيفة والشهية.



وقت الطهي: 30 دقيقة، مع العلم أن الوصفة تكفي لـ4 أشخاص.



المقادير

- الأرز طويل الحبة : 2 كوب

- ماء ساخن : 3 اكواب

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الكاري : 2 ملعقة صغيرة

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة ونصف

- الثوم : فصّان (مهروس)

- طماطم : 1 حبة (كبيرة ومفرومة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لومي : 2 حبة (مجفف)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- زبيب : حسب الرغبة (مقلي / للتزيين)

- كاجو : حسب الرغبة (مقلي / للتزيين) - الأرز طويل الحبة : 2 كوب- ماء ساخن : 3 اكواب- ملح : 2 ملعقة صغيرة- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة- بودرة الكاري : 2 ملعقة صغيرة- الكمون : 2 ملعقة صغيرة- الكركم : ملعقة صغيرة ونصف- الثوم : فصّان (مهروس)- طماطم : 1 حبة (كبيرة ومفرومة)- البصل : 1 حبة (مفروم)- لومي : 2 حبة (مجفف)- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة- زبيب : حسب الرغبة (مقلي / للتزيين)- كاجو : حسب الرغبة (مقلي / للتزيين)

طريقة التحضير

1. يضاف الأرز إلى القدر، فينقع في الماء الفاتر لثلاثين دقيقة. ثمّ، يصفّى الأرز، ويغسل، فيصفّى مجدّداً.

2. يصبّ الزيت في قدر كبيرة على حرارة متوسّطة، وحين يدفأ، يقلّب البصل حتّى يصبح شفّافاً، فيضاف كل من الثوم والبندورة، مع التقليب لدقيقة.

3. تضاف البهارات والمطيّبات إلى القدر، مع التقليب لخمس دقائق. يوزّع الأرز، ويصبّ الماء، فتخفّض الحرارة. تبقى المكوّنات على النار، حتّى ينضج الأرز. يزيّن الطبق بالمكسّرات المرغوبة.