فوائد ذهبية لتناول القرفة مع العسل.. تعرف عليها

وأورد تقرير نشرته مجلة "سيدتي" الكثير من فوائد مزج القرفة بالعسل، ومنها:تساعد هذه الخلطة على خسارة الوزن: استخدام العسل من شأنه أن يساعد على فقدان الوزن ويعمل على تنشيط هرمونات معينة في الجسم تساهم بدورها في كبح الشهية.عملية الشفاء من الجروح المختلفة: يساعد المزيج على محاربة البكتيريا والتقليل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة، وهي خصائص مهمة لصحة البشرة، وبالأخص عملية شفاء الجروح.تساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.يحتوي هذا الخليط على مركّبات الفلافونويدات المضادّة للأكسدة التي تشبه تأثير الإنسولين، مما يعني أنه يمكن تحفيز الجلوكوز من مجرى الدم وفي الخلايا التي تحتاج إلى طاقة.يساعد على التخلص من المشاكل الجلدية مثل حب الشباب والالتهابات الجلدية لقدرته المضادّة للميكروبات، عند تطبيقه موضعيا أو تناوله، ويساعد غناه بمضادات الأكسدة على تقليل التجاعيد والبقع المرتبطة بتقدم العمر.يساعد على تعزيز صحة القلب وتقويته ويقلّل من خطر ارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية، كما يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة.يحسن من صحة ووظائف الجهاز الهضمي، ويساهم في إزالة الغازات من المعدة والأمعاء وعلاج آلام المعدة، وانتفاخ البطن الزائد وعسر الهضم، والحفاظ على عملية هضم سليمة.ارتبطت كمية المواد الكيميائية النباتية والأحماض الموجودة في العسل بشكل كبير في الوقاية من السرطان، في حين أن القرفة لها خصائص مضادّة للأورام.تعزيز صحة الجهاز المناعي والقضاء على التعب المزمن، و الحماية من الأمراض المختلفة.علاج نزلات البرد والأنفلونزا بسبب مضادات الأكسدة .يمكن استخدام مزيج القرفة مع العسل لعلاج آلام الأسنان واللثة، من خلال تجهيزه مع الماء الدافئ وتناوله خلال الصباح، أو تطبيقه على الأسنان مكان الألم.يساعد على زيادة الحيوية والنشاط على مدار الأسبوع.يحتوي العسل على تركيبة فريدة من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية وكميات ضئيلة من مضادات الأكسدة والإنزيمات والمعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية، مما يجعله وجبة خفيفة بعد الظهر.التقليل من أعراض الحساسية.المساعدة على علاج الإصابة بنزلات البرد.التقليل من ألم المفاصل الناتج عن إصابتها بالالتهاب.يساعد على تدفّق الطاقة والنشاط؛ بسبب الحصول على دفعة منخفضة من نسبة السكر.يساعد استخدام القرفة مع العسل بانتظام يومياً خلال الصباح على الحدّ من تساقط الشعر وتعزيز صحة فروة الرأس.