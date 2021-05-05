حضري لعائلتك لفائف الباذنجان بالجبن لسفرة رمضانية شهية!

تعتبر لفائف الباذنجان بالجبن من المقبّلات الشهية وهي سهلة التحضير خلال الشهر الفضيل، ويمكن تغيير مكوناتها بحسب رغبة أفراد الأسرة.





المكوّنات



- باذنجان



- كوب من النعناع المفروم



- كوب من السبانخ المفرومة



- كوب من جبنة الفيتا





طريقة التحضير:



إن طريقة تحضير اللفائف سهلة، تبدأ بتقطيع الباذنجان (بحسب عدد الأفراد) إلى شرائح رفيعة، ثم يُحمّى الفرن وتوضع الشرائح المقطّعة فيه بعد دهنها بالزيت النباتي والملح.



وفي الوقت نفسه، يوضع في وعاء السبانخ والجبن والنعناع، مع القليل من زيت الزيتون والفلفل الأسود، ويُخلط المزيج جيّداً.



تُخرج شرائح الباذنجان من الفرن، وتُحشى بالجبن ثم تُصنّع على شكل لفائف.

ويمكن تناول هذه اللفائف بمفردها أو مع إضافة الصلصة الحمراء إلى حبّات الباذنجان. وكذلك يمكن استبدال حشوة الجبن بأخرى من اللحم المفروم أو الدجاج.