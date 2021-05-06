حضّري شوربة الفاصوليا البيضاء في رمضان… فوائدها متعددة!

- كوب من الفاصوليا البيضاء المجفّفة- بصلتان- 3 جزرات- كوب من الطماطم الكرزية- عود كرافس- كوب من السبانخ المقطّعة- 5 أكواب من مرق الدجاج- عود من إكليل الجبل- ورقة غارتُنقع الفاصوليا البيضاء في الماء قبل ليلة من استعمالها، ثم توضع في قدر على النار وتُضاف إليها رشّة من الملح والكمّون، وبعد أن تصبح الحبّات طرية، يُرفع القدر عن النار.وفي الأثناء، تُقطّع الخضار (البصل، الجزر، الكرافس) الى مكعبات صغيرة. وفي قدر على النار، توضع ملعقتان من زيت الزيتون، مع الخضار، وبعد أن تُشوَّح المكوّنات جيداً، يُضاف إليها مرق الدجاج أو اللحم، مع إكليل الجبل وورقة الغار ويُترك الخليط حتى يغلي.بعد الغليان، تُضاف الفاصوليا البيضاء إلى الخليط مع حبّات الطماطم الصغيرة والسبانخ المقطّعة الى شرائح، وتُترك على النار الى أن تنضج.