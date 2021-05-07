هل يوثّر لقاح كورونا على الفيلر والبوتوكس؟ دراسة تحسم الجدل

لا تقلقي إذا لاحظت تورمًا خفيفًا بعد أخذ اللقاح، في حال كنت قد أجريت سابقًا الفيلر أو البوتوكس، فهذا لا يعني أن حياتك في خطر! فهذا التورم طبيعي يزول تدريجيًا، ووفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من خضعت سابقًا للفيلر، بإمكانها أن تجري لقاح كورونا من دون خوف﻿﻿﻿﻿، حتى بإمكانها إجراء الفيلر بعد اللقاح.نسبة اللواتي أجرين فيلر سابقًا ومن ثم اللقاح، وعانين من التورم بعد ذلك، ضئيلة جدًا.

إشارة الى أن الأعراض قد تبدأ بالظهور بعد أخذ اللقاح مباشرة، أو حتى بعد أيام، ولكن عادة لا تكون مصحوبة بردات فعل مفرطة. ولم تظهر ردات الفعل سوى على 9 من أصل 15,000 في هذه الحالة، 3 منهم بعد أول جرعة، و5 بعد الجرعة الثانية.أخذ اللقاح لمن أجرت البوتوكس سابقًا ليس بقدر الأمان ذاته، إذ قد تلاحظ ظهور بعض الأعراض عليها في غضون 15 دقيقة إلى ساعات، وهذا رد فعل تحسسي فوري، أبرزها الصعوبة في التنفس. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ويقول الخبراء، أن هذه الأعراض، سواء التي تظهر بعذ الفيلر أو البوتوكس، ليست خطيرة أبدًا، إذ أنها ظهرت لدى من أخذوا سابقًا لقاحات لفيروسات أخرى، مثل الانفلونزا.