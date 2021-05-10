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فوائد مذهلة للموز لمن يعاني من مشاكل الشعر... تعرفوا اليها!

للنساء فقط

2021-05-10 | 07:58
فوائد مذهلة للموز لمن يعاني من مشاكل الشعر... تعرفوا اليها!
المصدر:
سبوتنيك
898 مشاهدة

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف، لذلك يسهل هضمه ويحتوي على الكثير من الكربوهيدرات كمصدر للطاقة، بالإضافة إلى المحتوى المعدني مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد، ويمكن امتصاص جميع أنواع الموز تقريبا عن طريق الجسم.

ويحظى الشعر بنصيب كبير من الفوائد التي يمنحها الموز للجسم، بحسب ما أفاد به موقع Dr health benefits.

وليس سراً أن الموز يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات مفيدة لجسمك. تحتوي موزة واحدة عادةً على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم وفيتامين ب.

ويُقال إن الموز يحتوي على السيليكا، وهو مركب معدني يمكن أن يتحول إلى سيليكون، والأخير عنصر كيميائي يمكن أن يجعل شعرك أكثر كثافة وقوة.

يقلل من قشرة الرأس

وفقا لدراسة من مجلة Avicenna Journal of Medical Biotechnology، يحتوي الموز على مركبات مفيدة لصحة الشعر، وهي مضادات الأكسدة ومضادات الجراثيم.

تحدث قشرة الرأس عادةً بسبب فروة الرأس شديدة الجفاف أو الزيتية والفطريات التي تتغذى على زيت فروة الرأس عند البالغين.

يمكن أن يساعد استخدام أقنعة الموز التي تحتوي على هذه المركبات المضادة للبكتيريا في تقليل نمو الفطريات على فروة الرأس.

بالإضافة إلى ذلك، تحافظ أقنعة الموز أيضا على توازن الرطوبة في فروة الرأس، بحيث يمكنك تقليل قشرة الرأس.
 
 
يشجع على نمو الشعر

يمكن أن يحدث تساقط الشعر بسبب عوامل مختلفة، مثل الإجهاد. نتيجة لذلك، يصبح الشعر هشًا ويصعب إدارته.

ومع ذلك، نظرًا لأن أقنعة الموز غنية بمضادات الأكسدة، فإن تساقط الشعر لم يعد مشكلة، حيث تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يجعل شعرك يتساقط بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتداء قناع الفاكهة الصفراء بانتظام يقوي بصيلات الشعر ويحفز نموه.

يجعل شعرك أكثر لمعانا
 
بصرف النظر عن الحد من قشرة الرأس، فإن من ضمن فوائد الموز للشعر هي المساعدة في جعله أكثر لمعانًا.

النسبة العالية من مضادات الأكسدة في الموز هي السبب الذي يجعل هذه الفاكهة تجعل شعرك أقل بهتانا.

يحافظ على صحة فروة الرأس

تحتوي قشور الموز على فوائد البروتين التي يمكن أن تساعد في تغذية فروة الرأس وتنظيف المسام حتى ينمو الشعر على النحو الأمثل.
 
بلسم طبيعي

يمكن الحفاظ على شعر صحي جيداً عن طريق دهن البلسم بانتظام، خاصة بعد غسل الشعر بالشامبو.

تبين أن قشر الموز منعم طبيعي للمساعدة في ترطيب الشعر وتغذيته حتى يسهل إدارته.

التغلب على الشعر التالف

غالبا ما يتعرض الشعر الذي يتم تصفيفه كثيرا للتلف، لكن باستخدام قشور الموز، يمكنك عمل ماسك للشعر مفيد لإصلاح تلف الشعر بشكل طبيعي، دون أي مخاطر جانبية.

التغلب على مشاكل الشعر الجاف

يمكن أن يحدث جفاف الشعر بسبب نقص الرطوبة في الشعر. والقناع المصنوع من قشور الموز يعد أحد الحلول لأنه ليس له آثار جانبية ضارة على الجلد ويسهل الحصول عليه.

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