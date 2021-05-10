إليك وصفة الشوربة المنحفة... فوائدها كثيرة وتحضيرها سهل!

قطع من القرنبيطقطع من البروكوليملعقة طعام من زيت الزيتون الطبيعي65 سنتيليتراً من حليب اللوز الخالي من السكر50 غراماً من جبنة بارميزان المبشورةربع ملعقة صغيرة من الملح البحريفلفل حلو حسب الذوق1 تُغسل قطع القرنبيط والبروكولي.2 يوضع الماء على النار حتى الغليان ويُضاف اليه البروكولي والقرنبيط. يُترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق.3 يُصفّى البروكولي والقرنبيط.4 يُقلّى الثوم بالزيت لمدة 6 دقائق.5 توضع كل المكونات في الخلاط وتخفق جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس. وأخيراً يُضاف الملح والفلفل الحلو.يُذكر أن القرنبيط يحتوي على الكثير من الفوائد. فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ومنها الفيتامين C الذي يحارب الشوارد الحرة، والفيتامين K الذي يحد من حدوث الأزمات القلبية.