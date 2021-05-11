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هكذا يساعد زيت الزيتون في إطالة العمر

للنساء فقط

2021-05-11 | 02:49
هكذا يساعد زيت الزيتون في إطالة العمر
المصدر:
sputniknews
365 مشاهدة

يجتمع خبراء الصحة والتغذية على أن زيت الزيتون هو من العوامل الأساسية للتمتع بعمر طويل وجسم صحي خال من الأمراض.

يعرف زيت الزيتون بكونه عنصر أساسي في حمية البحر الأبيض المتوسط، وله العديد من الفوائد المتعلقة بالكوليسترول وضغط الدم والأمراض المرتبطة بالعمر والوظيفة الإدراكية، وبحسب التقرير الطبي الذي نشره موقع "ميديك فوريوم" الروسي، يمكن أن يساعد أيضا في منع أنواع معينة من السرطان.

وأفادت خبيرة التغذية جولييت كيلو والدكتورة سارة بروير، بأن زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إذ يحتوي مقدار ملعقة طعام من الزيت ما يقارب 100 سعرة حرارية.
وفي حين أن جميع الزيوت غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب وتحتوي على كمية جيدة بنفس القدر من فيتامين Е، إلا أن زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون النقي هو أفضل الخيارات.

وأشارت العديد من الأبحاث والدراسات السابقة إلى أن الأشخاص الذين لديهم أعلى استهلاك لزيت الزيتون مقارنة بالأشخاص الأقل استهلاكا لزيت الزيتون، كانوا أقل عرضة للإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 34 في المئة، وخاصة سرطان الثدي.

وتعزو الدراسات المختبرية السبب في ذلك إلى البوليفينول الموجود في زيت الزيتون الذي يساعد في منع حدوث السرطان، ومنع تقدمه من خلال آثاره المضادة للأكسدة.

من جهة أخرى، صرح الخبراء بأن هناك أدلة قوية على أن زيت الزيتون، وعلى وجه التحديد حمض الأوليك الذي هو أحد الدهون الأحادية غير المشبعة الرئيسية فيه، يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، والذي بدوره قد يساعد في الحماية من السكتة الدماغية.

إذ أظهرت العديد من الدراسات انخفاض معدل حدوث السكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون جيدا.

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