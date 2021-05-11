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9 نصائح ذهبية لحياة زوجية ناجحة وسعيدة

للنساء فقط

2021-05-11 | 13:00
9 نصائح ذهبية لحياة زوجية ناجحة وسعيدة
المصدر:
sputniknews
102 مشاهدة

تواجه الزوجة صعوبة في بداية زواجها وحياتها الجديدة في التأقلم مع طباع زوجها وتصرفاته، لكنها تستطيع بذكائها وحنكتها تعديل هذه الطباع والتصرفات لصالحها.

نشر موقع" نبض" العديد من النصائح للزوجة لمساعدتها في الحصول على حياة هادئة وسعيدة منها:

أكثري من عبارات المديح والثناء على تصرفات الزوج الحسنة والجيدة، وليس هناك من مانع أن تكافئيه بقبلة ولا تحاولي لفت انتباهه على تصرفاته الخاطئة.

تغاضي عن تصرفاته غير المرضية وتوقفي عن انتقاد قراراته وتحركاته، فالرجل يتمسك بعادات سيئة كطريقة لإثبات وجوده وشخصيته.
حاولي ألا تشعريه بالخزي والعار من تصرفاته ولا تجادليه بعاداته السيئة، وتفهمي أسبابه، والأهم حاولي أن تبقي ملاحظاتك وعلاقتكما الشخصية سرا لا تفشيه أمام أحد من الأصدقاء.

تناقشي معه بهدوء بما يزعجك من تصرفاته وخصوصا إذا كان يحب العودة متأخرا إلى المنزل، ولا تضغطي عليه لإحداث تغييرات كثيرة في نفس الوقت، لأنك ستصطدمين بالرفض.

وفي سياق متصل، نشر الموقع أيضا أساليب بسيطة تساعد الزوجة على تفهم شخصية زوجها مثل:

إيجاد طرق مناسبة للحوار ومحادثة الزوج ومشاركته نشاطاته واهتماماته والتواصل الهادئ والجيد معه فذلك يساعد على فرض جو المغفرة والتسامح في العلاقة بين الزوجين.

ودعم التغييرات والنضج الكافي وإدراك المسؤوليات المفروضة على كل منهما مما يدفع بالعلاقة نحو الأفضل ويبني الثقة ويعززها، ويعطي الزوجين فرصة لدعم العلاقة وضمان استقرارها رغم العقبات والمصاعب.
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