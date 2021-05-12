بالصور: أفكار للمحجبات لإطلالة أنيقة وعصرية في عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر السعيد الذي يحلّ في ظروف استثنائية مع تفشي وباء كورونا والحظر التام للتجوال، لا بد للمرأة أن تعتني بجمالها وأناقتها لاطلالة مميزة حتى ولو كان الاحتفال هذا العام مع العائلة والأقارب فقط. نقدم للسيدة المحجبة أفكار لإطلالة العيد والتي تواكب من خلالها أبرز إتجاهات الموضة العصرية، وتحافظ في الوقت ذاته على حشمتها ورزانتها.





إليكِ، بالصور، أفكار ملابس للمحجبات تبرز أناقتهنّ في عيد الفطر السعيد:



الفستان الماكسي



إرتدي الفستان الماكسي الذي يخفي عيوب الجسم ويظهرك بإطلالة أنيقة وملفتة. إختاري الخامات الخفيفة الطبعات الناعمة الملائمة لأجواء الصيف الحارة، ونسقي بالطبع الأكسسوارات التي تليق بفستانك.

سروال التراوزر



يعتبر سروال التراوزر من القطع الأكثر رواجاً لهذا الموسم، إلبسيه مع توب قميص تربطينه على خصرك وكرديغان بخامة ناعمة، للوك عصري مريح. يمكنك انتعال أحذية الكعب العالي أو الصنادل المسطحة مع سروالك الواسع.

العباءة مع الجينز



هي من أكثر الإطلالات الشبابية الملفتة والمحتشمة التي يمكن اعتمادها في العيد. نسقي تحت عباءتك المفتوحة جينز وتوب بسيط، خصوصاً إذا كانت العباءة مطرّزة، واستكملي اللوك بحذاء بكعبٍ عالٍ.

التنورة المثنية الطويلة



لوك أنثوي ناعم تختارينه ليوم عيد الفطر، بارتداء التنورة المثنية الطويلة التي تخفي عيوب الجسم وتضفي على إطلالتك لمسة من الأناقة. ضعي التوب داخل التنورة وانتعلي الصنادل أو الميول المفتوحة من الخلف.

الدنيم

لمحبات الدنيم، باستطاعتكنّ ارتداء سترة جينز مع فستان منقط الرائج لهذا الموسم، واحصلي على لوك شبابي عصري.



الالوان الزاهية



من قال أن السيدة المحجبة لا يمكنها ارتداء الألوان الزاهية والمرحة، خصوصاً في فترة الأعياد؟ اختاري قطعة أو أكثر بلون حيوي، وحافظي على البساطة لباقي اللوك.



الجمبسوت



إرتدي الجمبسوت فهو من الخيارات الآمنة للعيد، ويضفي على إطلالتك لمسة أنيقة وفريدة. احرصي على اعتماد القصات الواسعة، خصوصاً أن الضيقة منها تبرز مفاتن الجسم، وهذا ما لا ترغب به المرأة المحجبة.







