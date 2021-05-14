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اكتشفي أفضل الزيوت الطبيعية لتنعيم وتطويل شعر طفلك!

للنساء فقط

2021-05-14 | 05:54
اكتشفي أفضل الزيوت الطبيعية لتنعيم وتطويل شعر طفلك!
المصدر:
3a2ilati
254 مشاهدة

العناية بطفلك تشمل العناية بالصحة والجمال ايضا. بعض الزيوت الطبيعية تكون الحل كي تعتني بشعر طفلك وتزيدينه جمالا ونعومة. ونقترح عليك الزيوت الاتية:

زيوت الخروع: من المعتقد ان زيوت الخروع قد تساهم في نمو شعر الطفل لانها تحفز الدورة الدموية إضافة الى ما تحتوي عليه من احماض دهنية أساسية وفيتامين ه كما وتمتاز بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا التي قد تنمو في فروة الراس وننصحك باستشارة الطبيب قبل ان تستخدمي زيوت الخروع لشعر طفلك.
 
زيوت جوز الهند: من المعروف ان زيوت جوز الهند تحتوي علي خصائص مضادة للميكروبات وللبكتيريا وعلى احماض دهنية مفيدة وهذه تدعم تغذية فورة راس الطفل وتقوي شعره بالإضافة الى ان استعمالها على فروة الراس ترطبها مانعة جفافها ومحفزة نموها.
 
زيوت اللوز الحلو: يعد زيت اللوز الحلو مهما للعناية بشعر الأطفال ويلجا اليه الكثيرون في تدليك فروة الراس لكونه فعالا في زيادة كثافة شعر الأطفال وان أصيب الطفل بقبعة المهد التي تؤدي الى بروز قشرة جافة على قشرة الراس بعد الولادة بشكل مباشر يتم استخدام اللوز الحلو لتدليك فروة الراس كونه مساهما في تخفيف جفافها مع التنبيه الى الحرص على عدم معاناة الطفل من حساسية علي زيت اللوز الحلو قبل ان تستعمليه وذلك من خلال تجربة وضع قطرة ضئيلة منه على ذراع الطفل مع تدليكها والانتظار ليوم. تاكدي من عدم بلوغ الزيت الانف او الاذن او السرة لدى الطفل لانه قد يشكل خطرا عليه ولا تنسي استشارة الطبيب قبل الاستعمال.
 
زيت الزيتون: هو مهم جدا في مجال الجمال والصحة للصغار والكبار وهو يخفف جفاف فروة الراس ويقلل من القشرة في شعر الطفل، ولكن لا يجب استخدامه قبل الاستشارة الطبية.
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