البطيخ والخوخ.. هل يهددان الأطفال بالنزلة المعوية؟

ونقل موقع "الكونسلتو" عن الدكتور أحمد سعيد، رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية في المركز القومي للبحوث في مصر، نفيه لما تردد بشأن أن البطيخ والخوخ يعرضان الأطفال لخطر الإصابة بالنزلة المعوية.وأوضح سعيد أن الفواكه الصيفية كانت في الماضي تهدد الأطفال بالفعل بالنزلة المعوية بهذا المرض، بسبب الهرمونات التي كانت تحقن بها، ورش المبيدات عليها، لقتل الحشرات والآفات الزراعية.ولكن بعد قرارات حظر استخدام تلك المبيدات والهرمونات، صارت الفواكه الصيفية آمنة على الأطفال، بحسب رئيس شعبة التغذية في القومي للبحوث.وأكد سعيد أنه لا داعٍ للقلق، لأن الهيئة تتبع الإجراءات والمعايير اللازمة، قبل إصدار موافقتها على تداول أي منتج غذائي، مهيبًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من المصادر الموثوق منها.وأشار خبير التغذية إلى أن أطفال يصابون بالنزلة المعوية لعدة أسباب، أبرزها "تناول الأطعمة الملوثة أو غير الصحية"، وتشمل أعراضها "الإسهال والمغص والقيء وارتفاع درجة حرارة الجسم".وفي وقت سابق، رد مسؤول بوزارة الزراعة المصرية على ما تم تداوله أخيرا من تسبب بعض الفواكه كالبطيخ والخوخ في حالات تسمم، مؤكدا أن التداول والنقل هما السبب.وبحسب تصريحات لموقع "دار الهلال" المصرية، أكد أيمن حمودة، مدير معهد البساتين للبحوث الزراعية أن المحصول يخرج من المزرعة سليم مئة في المئة، لكن المشكلة هي عملية التداول والنقل من المزرعة إلى الأسواق، ثم إلى المستهلك.وعلل المسؤول المصري ذلك، بقوله: "لأن هذه الفترة تشهد عدم اتخاذ للاحتياطات للشروط الصحية لحفظ المحاصيل وغيرها بما يؤدي لإفسادها"، ضاربا مثلا بالخوخ الذي إذا تم تركه "خارج الثلاجة ليوم واحد سيتعرض للعفن بالتأكيد"، على حد قوله.