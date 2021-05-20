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لماذا تظهر البقع البيضاء على الأسنان؟ وكيف نمنعها؟

للنساء فقط

2021-05-20 | 12:00
لماذا تظهر البقع البيضاء على الأسنان؟ وكيف نمنعها؟
349 مشاهدة

يمكن أن يرجع ظهور البقع البيضاء على الأسنان للعديد من الأسباب الصحية ونمط الحياة، وقد تظهر حتى بالنسبة للأشخاص الملتزمين بروتين يومى للعناية بصحة الأسنان، وقد تحدث البقع البيضاء أو أي تغير آخر في لون الأسنان نتيجة لعدة عوامل فقد يكون سببها الإصابة بمرض أو عدوى أو نقص في الفيتامينات أو حتى إصابة الأسنان، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

أسباب ظهور البقع البيضاء على أسنانك
 
 
 
 1- السبب الأكثر شيوعًا هو تسمم الأسنان بالفلور وهي حالة تحدث نتيجة نقص في معادن مينا الأسنان بسبب حصول الجسم على جرعات زائدة من الفلورايد أثناء تشكيل مينا الأسنان.

2-  نقص تنسج المينا الذي يحدث عندما لا يتشكل مينا أسنان الشخص بشكل صحيح، ويحدث ذلك في الغالب في مرحلة الطفولة عندما تكون الأسنان في طور النمو وقد يتطور الأمر إلى تسوس الأسنان.

3- يمكن أن تحدث البقع البيضاء أيضًا بسبب سوء نظافة الأسنان مع تناول الكثير من الأطعمة السكرية والحمضية.
 
كيفية منع ظهور البقع البيضاء على الأسنان
 
 
هناك عدد من الإجراءات الوقائية التي يمكنك تنفيذها لحماية أسنانك ومنع ظهور البقع البيضاء، على النحو التالى:

1- التنظيف بالفرشاة والخيط
يمكن لمعظم الناس منع ظهور البقع البيضاء عن طريق تنظيف أسنانهم بالفرشاة مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد وتنظيف الأسنان بالخيط بين أسنانهم مرة واحدة يوميًا، حيث من المهم تشجيع تلك العادات الصحية منذ سن مبكرة لدى الأطفال لضمان استمرار هذا السلوك حتى مرحلة البلوغ.

2- استخدام الكمية المناسبة من معجون الأسنان
يمكنك منع ظهور البقع البيضاء باستخدام الكمية الصحيحة من معجون الأسنان، بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات يجب عدم استخدام أكثر مما يعادل حبة أرز من معجون الأسنان، بينما يجب على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات وما فوق استخدام كمية بحجم حبة البازلاء.


3- التقليل من تناول الأطعمة السكرية والحمضية
واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع المشاكل التي تصيب الأسنان وطبقة المينا هي تقليل تناول الأطعمة السكرية والحمضية التي تضر بصحة الأسنان، مثل عصائر الليمون والفواكه والحلويات السكرية والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

ويمكن أن يساعد شرب الماء أثناء تناول الأطعمة الغنية بالسكر وكذلك الأطعمة الحمضية على غسل الأسنان وتنظيفها وحمايتها من التلف.

4- زيارة طبيب أسنان
يجب على أي شخص يشعر بالقلق بشأن ظهور بقع بيضاء على أسنانه استشارة طبيب الأسنان، قد تكون بسيطة ولا تحتاج ذلك، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب للحصول على النصائح والإرشادات اللازمة وطرق العلاج اللازمة وفقًا للحالة.

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