طرق لتقطيع البصل بدون دموع.. جربيها

وقالت: "يمكن وضع ماء في أفواهنا، من أجل تقطيع البصل بسكين، على مبشرة ولا تنفجر في البكاء، ولا يحمر أنفك. في الواقع، ممكن استخدام جميع أنواع المشروبات الغازية المختلفة، ليس فقط الماء. نضع السوائل ولا نبتلعها ونقطع البصل ولا نبكي".وبحسب موقع smachno، يمكن أن نقطع البصل بالقرب من الماء المغلي، حيث يمكن للبخار أن يشتت المواد المثيرة الدموع. كما يمكن أولاً تقطيع البصل إلى قطع كبيرة، وتغميسه في الماء المغلي لبضع دقائق، ثم مواصلة تقطيع البصل دون دموع.طريقة أخرى وهي مضغ البقدونس أو العلكة أثناء تقطيع البصل. تعمل هذه الطريقة على أكسدة المواد المسببة للدموع وتحييدها.كما يمكن تقطيع البصل بجانب مروحة أو شفاط المطبخ - حيث تتبخر المواد المثيرة للدموع أسرع مما تصل إلى عينيك.ويمكن أيضا تقطيع البصل بجانب شمعة مضاءة وسوف يؤكسد اللهب أي مواد تسبب الدموع عند تقطيع البصل.