هذه الأعراض الصحية تدل على نقص اليود… عالجيها بهذه الطرق!

يعتبر اليود ذا أهمية كبيرة في عمل الغدة الدرقية. يتعرض العديد لخطر الإصابة بنقص اليود وذلك بسبب قلة المصادر الغنية به، فما هي مصادر اليود؟ وأين يوجد؟ وما هي اعراض نقصه من الجسم؟
عند وجود نقص في اليود، فلن تعاني الغدة الدرقية بمفردها، ولكن أيضًا الأعضاء الأخرى، إذ يحدث خلل في عمل الجسم بأكمله، حسب صحيفة "أيف" الروسية.
يتجلى نقص اليود في ضعف جهاز المناعة، والاكتئاب، والتعب المزمن، وفقر الدم، والوذمة.
وهناك علامة أخرى وهي زيادة الوزن.
يؤثر نقص اليود على الجهاز العصبي، ويؤدي نقص اليود لفترات طويلة إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي. عند نقص اليود لدى المراهقين والأطفال، قد يحدث اختلال في النمو العقلي والبدني. وهذا العنصر مهم بشكل خاص للنساء الحوامل.
اليود ضروري للجميع، ولكن معدله يحسبه الطبيب بشكل فردي. المقدار التقريبي لتناول هذا العنصر هو 150 ميكروغرام في اليوم، للحوامل - 250 ميكروغرام.
من المهم مراقبة صحتك وأعراض نقص اليود واستشارة الطبيب.
الأطعمة الغنية باليود
احرصوا دائما على تناول الاطعمة الغنية باليود لتفادي نقص الجسم من هذا الفيتامين المهم. وفي التالي اهم الاطعمة الغنية باليود:
الأعشاب البحرية:
عشب كومبو (Kombu).
عشب واكامي (Wakame).
عشب نوري (Nori).
سمك القد
منتجات الألبان
المنتجات المصنوعة من الحبوب
مثل: الخبز والفاصولياء
البيض
الجمبري
التونة
الملح المدعم باليود
الخوخ المجفف