إستبدلي الأرز الأبيض بهذا النوع... فوائده لا تعد ولا تحصى!

وأكد موقع "هيلث شوتس" أن الأرز الأحمر يمكن أن يفيد الصحة بأكثر من طريقة، حيث أن العنصر الغذائي الرئيسي فيه هو الأنثوسيانين، وهو مركب معزز للصحة، ويملك القدرة على خفض ضغط الدم والوقاية من مرض السكري وتحسين الرؤية وتقليل الخلايا السرطانية. إلى جانب ذلك، فإنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، وعلى الألياف المفيدة وفيتامين ب1 وفيتامين ب2 والكالسيوم و الحديد.ولفت خبراء التغذية إلى أن الأرز الأحمر قد يساعد على تخفيض نسبة السكر في الدم وجعله تحت السيطرة، كما أنه يساعد في تحسين أنماط التنفس وتعزيز استهلاك الأوكسجين في الجسم وتحسين الدورة الدموية، ويمنع التهاب المفاصل وهشاشة العظام لاحتوائه على نسبة عالية من المغنيزيوم والكالسيوم.ويعتبر الأرز الأحمر مصدراً مهماً للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فيعمل على تسهيل حركة الامعاء ويحسن من صحة الجهاز الهضمي، وهو ممتاز للتحكم بالوزن، لاحتوائه على صفر من الدهون مما يجعله ممتازا للتخلص من السمنة الزائدة.