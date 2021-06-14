بثوانٍ معدودة.. حافظي على ألوان الملابس عند غسلها بأربع خطوات

تتسبب عملية غسل الملابس في فقدانها تألق ألوانها، ومع تكرار الغسل تتحول ألوان الملابس إلى درجات باهتة، ما يضطر البعض إلى استبدال تلك الملابس بأخرى جديدة وتحمل نفقات إضافية بعد وقت قصير من شراء ملابسهم.

ونقل موقع "صدى البلد" عن أحد حسابات "تيك توك" مقطع فيديو توضح فيه المستخدمة خطوات بسيطة للحفاظ على ألوان الملابس عند غسلها، نعرضها فيما يلي.

الخطوة الأولى

أغلق أزرار الملابس والسحابات، إن وجدت، وذلك لتجنب احتكاكها بالملابس الأخرى أثناء الدوران في الغسالة، كما أن الأزرار والسحابات قد تترك آثار الصدأ إن كانت معدنية.

الخطوة الثانية

قلب جميع قطع الملابس على الوجه الداخلي لها، قبل وضعها في الغسالة، تقول: وهو ما عللته صاحبة الفيديو بأنه يحمي صبغة القماش من البهتان.

الخطوة الثالثة

أشارت ناشرة الفيديو إلى أنه ينصح بغسل الملابس مرة أخرى ولكن على دورة باردة وبطيئة.