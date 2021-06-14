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6 طرق طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء.. تعرفوا عليها!

للنساء فقط

2021-06-14 | 06:14
6 طرق طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء.. تعرفوا عليها!
المصدر:
العربية
203 مشاهدة

تُشكّل الرؤوس السوداء المشكلة الأكثر شيوعاً بين صاحبات البشرة المختلطة والدهنيّة. ولذلك بحثنا عن حيل فعّالة تُقدّم حلولاً لها. تعرّفوا عليها فيما يلي:

تظهر الرؤوس السوداء لدى انسداد مسام البشرة بالإفرازات، والتلوّث، والغبار، وآثار الماكياج مما يتسبب بتوسعها والتهابها وظهور البثور المزعجة عليها في يعض الحالات. ويُعتبر تنظيف البشرة صباحاً ومساءً ضرورياً قبل استعمال الخلطات التي تعالج انسداد المسام فتنظّفها بالعمق وتساهم في إعادة انقباضها.

1- التقشير بالبيكربونات:
لتحضير هذا المقشّر لن تحتاجي لأكثر من ملعقتين صغيرتين من بيكربونات الصودا والكمية نفسها من الماء. يكفي خلط هذين المكوّنين للحصول على عجينة سميكة جاهزة للتطبيق على أماكن ظهور الرؤوس السوداء أي الأنف، والذقن، والجبين. يُنصح بفرك المقشّر لبضع دقائق بواسطة الأصابع على البشرة قبل شطفها جيداً. تساعد هذه الحيلة على تنظيف المسام بالعمق والمساعدة على انقباضها.

2- قناع الموز:
لتحضير هذا القناع لن تحتاجي لأكثر من مكوّن واحد هو قشور الموز، على أن يتمّ فرك الجزء الداخلي من هذه الفاكهة على مناطق تواجد الرؤوس السوداء في الوجه ثم تدليك البشرة قليلاً للمساعدة على وصول فوائد هذا القناع إلى عمقها. وشطف البشرة بعد ذلك بالماء الفاتر للمساعدة على انقباض المسام. تتمتع قشور الموز بفعالية في ترطيب البشرة كما تعمل على محاربة ظهور الرؤوس السوداء. يُنصح بتكرار هذه الخطوة مرة أسبوعياً.

3- خلطة الفحم والألوفيرا:
لتحضير هذه الخلطة، يُنصح بمزج ملعقة صغيرة من بودرة الفحم الفعّالة مع ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا. يُطبّق الخليط بواسطة فرشاة على المناطق المعرّضة لظهور الرؤوس السوداء، وهو يُترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء المنعش. يُنصح بتكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعياً للوقاية من ظهور الرؤوس السوداء.

4- قناع بياض البيض:
يُنصح بتطبيق بياض البيض غير المخفوق بواسطة فرشاة على المناطق المعرّضة لظهور الرؤوس السوداء، ثم وضع محرمة عليها وتطبيق صفار البيض فوق المحرمة من جديد. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة 30 دقيقة حتى يجفّ بياض البيض. يسهّل وجود المحرمة إزالة هذا القناع عن الوجه، وهو يساعد على تنقية البشرة، انقباض مسامها بالإضافة إلى شدّها وتمليسها.

5- خلطة العسل والليمون:
لتحضير خلطة مضادة للرؤوس السوداء، يُنصح بإضافة عصير نصف حبة من الليمون إلى ملعقتين كبيرتين من العسل قبل تطبيق الخليط على بشرة الوجه. يتمتع الليمون بخصائص مُطهّرة، مُعقّمة للبشرة ومُساعدة على انقباض المسام أما السكر الموجود في العسل فيلعب دور مقشّر للبشرة مما يساهم في تجديدها والتخلّص من الرؤوس السوداء.

6- قناع الكركم:
يمكن للتوابل أن تلعب دوراً فعّالاً في محاربة الرؤوس السوداء. يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من الطحين وملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو بالإضافة إلى القليل من الحليب السائل. يجب تطبيق هذا القناع على البشرة لمدة 40 دقيقة قبل شطفه بالماء وتكرار استعماله مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المرجوّة.
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