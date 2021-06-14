Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
التربية تكشف حقيقة صدور قرار بحسم العام الدراسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أفضل الأطعمة لفقدان الوزن... تعرف اليها!

للنساء فقط

2021-06-14 | 10:56
أفضل الأطعمة لفقدان الوزن... تعرف اليها!
المصدر:
سبوتنيك
712 مشاهدة

يقول خبراء التغذية إن البيض يمكن أن يكون بين أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، لأنه يشعرك بالشبع بشكل كبير، مما يعني أنه بعد تناوله، ستكون أقل عرضة للإفراط في تناوله الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

والبيض متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، إذ يمكنك الاستمتاع به في أي وقت من اليوم وفي مجموعة متنوعة من الأطباق، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة، بحسب موقع "eatthis".

يحتوي البيض على عدد من العناصر الغذائية الأساسية، والتي يلعب بعضها أيضا دورا في عملية التمثيل الغذائي لديك.

وأحصى الخبراء 5 أسباب تجعل من البيض سلاحك السري لفقدان الوزن:-

1.غني بالبروتين

البيض غني بالبروتين بشكل ملحوظ - وهو لبنة بناء العضلات، و تقول خبيرة التغذية شينا غاراميلو "البيض غذاء ممتاز يجب تضمينه في خطة إنقاص الوزن الخاصة بك لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين لإبقائك ممتلئا لفترة أطول".

وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6.3 غرام من البروتين النباتي عالي الجودة - لذلك إذا أكلت اثنتين في وجبة واحدة، فقد وصلت بالفعل إلى 25.2% من الاستهلاك اليومي الموصى به من البيروتين وهو 50 غراما.

2. منخفض الكربوهيدرات

إذا كنت ترغب في اتباع نظام غذائي أوكنت تحاول ببساطة إنقاص الوزن عن طريق تقليل الكربوهيدرات، فيجب أن يكون البيض أفضل صديق لك، غذ تحتوي البيضة الواحدة على أقل من 1 غرام من الكربوهيدرات.

تقول ديانا غاريغليو كليلاند أخصائية التغذية "على عكس العديد من أطعمة الإفطار التقليدية مثل الحبوب والخبز المحمص، فإن البيض غني بالبروتين وخالٍ من الكربوهيدرات، مما قد يساعد في تعزيز الشبع دون زيادة مستويات الأنسولين".

ومضت موضحة: "تحفز وجبات الإفطار التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الحبوب ومنتجات الخبز على إفراز الأنسولين من ارتفاع نسبة السكر في الدم. ويمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الأنسولين إلى إحباط جهود إنقاص الوزن وتؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون".

قارنت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008 بين وجبة الإفطار القائمة على البيض ووجبة الإفطار المصنوعة من الخبز، ووجدت أن تناول البيض عزز فقدان الوزن بنسبة 65٪ مقارنة بالبدائل الغنية بالكربوهيدرات.

3. منخفض السعرات الحرارية

هناك سبب آخر يجعل البيض خيارا جيدا لفقدان الوزن وهو أنه منخفض نسبيا في السعرات الحرارية: تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 76 سعرة حرارية فقط. هذا يعني أنه في وقت الإفطار، يمكنك تناول بيضتين مسلوقتين وقطعة خبز محمص من الحبوب الكاملة مقابل 232 سعرة حرارية فقط.

4. يحتوي على بعض الفيتامينات القوية

يعتبر البيض مصدرًا جيدًا لفيتامين د، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويبدو أنه يلعب دورا في إنقاص الوزن.

وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن مكملات فيتامين (د) تقلل من كل من مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

يعتبر البيض أيضا مصدرا ممتازا لفيتامين ب 12، حيث تحتوي كل واحدة على 89 ميكروغراما، أي 37%من القيمة اليومية المطلوبة.

وبحسب كليلاند "ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 بزيادة الوزن والسمنة، في حين أن فيتامين ب 12 يرتبط ارتباطا سلبيا بمؤشر كتلة الجسم (BMI)، مما يعني أن المستويات الأعلى منه تساوي مؤشر كتلة الجسم المنخفض".

كما يحتوي البيض أيضا على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد على الحفاظ على طاقتك طوال اليوم. وإذا كنت تمارس التمارين الرياضية.

اكتشف بحث عام 2019 منشور في مجلة التغذية أن مكملات الحديد تحسن أداء التحمل. بمعنى آخر، يمكن للحديد الذي يحتويه البيض أن يمدك بالطاقة خلال هذا التمارين الشاقة، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

5. يساعد في موازنة نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد البيض في موازنة السكر في الدم ومستويات الأنسولين دون التأثير سلبا على مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب أريكا هوشيت، أخصائية التغذية المسجلة في بالوما هيلث.

وكشفت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول وجبة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون أول شيء في الصباح (مثل عجة البيض) يمكن أن يساعدك على منع ارتفاع السكر في الدم - وهو أمر شائع جدا بعد وجبة إفطار عالية الكربوهيدرات (مثل الكعك، أو الحبوب مع الفاكهة).

يمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الإفطار أيضا إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم على مدار اليوم، وهو أمر مهم بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري.

وبحسب هوشيت "الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة يعني أن مستويات الطاقة لديك تظل مستقرة، ومن غير المرجح أن تحتاج إلى وجبة خفيفة سكرية في منتصف فترة الظهيرة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

علم وعالم

للنساء فقط

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:04 | 2021-06-14 15:04
14:42 | 2021-06-14 14:42
14:30 | 2021-06-14 14:30
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
هيئة التقاعد تصدر توضيحا بشأن زيادة الرواتب
42.36%
02:57 | 2021-06-13
هيئة التقاعد تصدر توضيحا بشأن زيادة الرواتب
02:57 | 2021-06-13
الداخلية تصدر توجيهاً يتعلق بـ&quot;البطاقة الوطنية&quot;
18.08%
10:15 | 2021-06-13
الداخلية تصدر توجيهاً يتعلق بـ"البطاقة الوطنية"
10:15 | 2021-06-13
اسعار الدولار في العراق تسجل ارتفاعا جديدا
11.83%
04:08 | 2021-06-14
اسعار الدولار في العراق تسجل ارتفاعا جديدا
04:08 | 2021-06-14
&quot;الكنك&quot;.. تدهور الحالة الصحية لفنان مصري شهير
9.53%
13:03 | 2021-06-13
"الكنك".. تدهور الحالة الصحية لفنان مصري شهير
13:03 | 2021-06-13
ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
9.21%
09:25 | 2021-06-14
ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:25 | 2021-06-14
نبأ سار من وزارة الكهرباء بشأن ساعات التجهيز
8.99%
03:47 | 2021-06-13
نبأ سار من وزارة الكهرباء بشأن ساعات التجهيز
03:47 | 2021-06-13
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.