للمرأة... تعرفي الى فوائد الهيل المذهلة!

حظي الهيل بشهرة واسعة منذ القدم؛ بفضل خصائصه العلاجية، ونظراً إلى قيمته الغذائية العالية التي تناولتها العديد من الدراسات على مر السنين الماضية.





ويحتوي الهيل على كميات جيدة من معدني الحديد والمنغنيز المهمّين لعدد كبير من العمليات الحيوية داخل الجسم.



اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، تطلعك في السطور الآتية على فوائد الهيل العلاجية المذهلة للنساء: والهيل لا يستعمل فقط لتنكيه القهوة، بل يستعمل كتابل مهم يدخل في العديد من الأكلات العربية، لإضفاء نكهة مميزة.ويحتوي الهيل على كميات جيدة من معدني الحديد والمنغنيز المهمّين لعدد كبير من العمليات الحيوية داخل الجسم.اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، تطلعك في السطور الآتية على فوائد الهيل العلاجية المذهلة للنساء:





فوائد الهيل في محاربة الأمراض السرطانية

وجدت الأبحاث العلمية أنّ الهيل يحتوي على مركّبات تساهم في الوقاية من الأمراض السرطانية وتثبط نموها، وخصوصاً سرطانات المعدة والقولون.



فوائد الهيل في تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يساعد الهيل على التخفيف من مشكلة النفخة، ناهيك عن أهميته في الوقاية من مشكلة الإمساك؛ فالهيل يحتوي على الألياف الغذائية المفيدة جداً للجهاز الهضمي. وجدت الأبحاث العلمية أنّ الهيل يحتوي على مركّبات تساهم في الوقاية من الأمراض السرطانية وتثبط نموها، وخصوصاً سرطانات المعدة والقولون.يساعد الهيل على التخفيف من مشكلة النفخة، ناهيك عن أهميته في الوقاية من مشكلة الإمساك؛ فالهيل يحتوي على الألياف الغذائية المفيدة جداً للجهاز الهضمي.

فوائد الهيل في الوقاية من الغثيان

ذكرت دراسات علمية عديدة أنّ الهيل يمكن أن يساعد على التخفيف من مشكلة الغثيان والقيء، بالأخص تلك التي يمكن أن تشعر فيها المرأة بعد الخضوع لعملية جراحية.



فوائد الهيل في تحسين رائحة الفم

إنَّ مضغ الهيل بعد وجبة الطعام، يساهم في التقليل من الجراثيم والبكتيريا المسببة لرائحة الفم، وقد استعمل الهيل منذ القدم لتعطير الأنفاس.



فوائد الهيل في خفض الكولسترول

نعم صدّقي! فتلك الحبوب الصغيرة تحتوي على نسب مرتفعة من الألياف الغذائية التي تساهم في لعب دور ايجابي بتخفيض مستوى الكولسترول المرتفع بالدم، وبذلك فهي تؤمن الوقاية من أمراض القلب والتجلطات الدموية.





فوائد الهيل الإضافية

للهيل فوائد جمّة، لكنها غير مثبتة علمياً بعد، لعل أبرزها:



- علاج أعراض القولون العصبي.

- كبح الشهية، وبالتالي فقدان الوزن.

- علاج أمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل السعال والتهاب الحلق وغيرها.

- علاج الأرق.

- الوقاية من الاكتئاب.

- علاج مشاكل المسالك البولية.

- خفض مستوى السكر في الدم.

- حماية الكبد.