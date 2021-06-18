لترطيب الوجه... جرّبي هذه الوصفة!

فوائد العسل الطبيعي الصحية للجسم متعددة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والحديد والكالسيوم ومضادات الاكسدة.



يعد العسل افضل مرطب للوجه فله القدرة على اجتذاب جزيئات الماء من الهواء ليترك بشرتك رطبة. كما يعمل على تغذية البشرة، ومحاربة البكتيريا والفطريات، وتجديد خلايا الجلد الميتة، مما يجعله علاج فعال لحب الشباب والرؤوس السوداء.

طريقة استخدام العسل في ترطيب الوجه

-استخدمي ملعقتين من العسل الطبيعي.

-أخلطي العسل مع ثماني ملاعق من الماء الى ان يمتزج الخليط.

-ضعي المعجون على البشرة لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

-اغسلي الوجه بماء دافئ بلطف.

كرري استخدام ماسك العسل لترطيب الوجه مرتين اسبوعيًا أو أكثر، حسب احتياج بشرتك للترطيب.