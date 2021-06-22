للحصول على بطن مسطح اليك هذه الوصفة السحرية!

ومن المفيد في مقابل ذلك تناول بعض الوصفات الصحية التي تحفّز عملية حرق الدهون. ولهذا يُنصح بتجربة وصفة الزنجبيل والشعير، والتي تحتاج إلى القليل من الزنجبيل المطحون، ملعقة وسط من الشعير، بضع أوراق من النعناع، وكوب من الماء المغلي.تُنقع المكونات في الماء المغلي وتُترك لمدة لا تزيد عن 5 دقائق. بعد ذلك يمكن شرب الماء 3 مرات يومياً، ولمدة شهر من أجل الحصول على أفضل نتيجة.لكن من الضروري دائماً وقبل تجرُبة أي وصفة استشارة الطبيب، وخصوصاً في حال تناول بعض الأدوية منعاً لحدوث أي أعراض جانبية.