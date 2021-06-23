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7 مكونات في المطبخ لا تنتهي صلاحيتها... ما هي؟

للنساء فقط

2021-06-23 | 13:46
7 مكونات في المطبخ لا تنتهي صلاحيتها... ما هي؟
المصدر:
سبوتنيك
981 مشاهدة

ربما تكون لاحظت في متجر البقالة وجود ملصق على المنتجات يقول إنه يفضل استخدامها قبل تاريخ محدد، ومع ذلك فإن هناك العديد من مكونات المطبخ قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات دون أن تفسد.

وهناك 7 مكونات مطبخ يمكن ألا تنتهي صلاحية بعضها أبدا، فيما تستمر صلاحية بعضها الآخر لسنوات، بحسب موقع onlymyhealth.

1. العسل

العسل لديه فرص في أن يتبلور (يتجمد) بمرور الوقت، لكنه لن يصبح فاسدا. في الأساس، يعتبر العسل مقاوما قويا للتلف ويتكون من نحو 17% من الماء، وهي نسبة لا تسمح للبكتيريا والفطريات بالنمو.

يعمل العسل كمادة حافظة خاصة به حيث يعمل تلقائيا على تجفيف البكتيريا. إذا تبلور العسل بعد فترة من الوقت، فما عليك سوى تحريك وعاء العسل تحت الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، سيلين العسل ويعود إلى قوامه الطبيعي، ستكون النكهة الحلوة طازجة كما كانت دائما.

2. السكر

السكر هو أحد مكونات المطبخ الأكثر شيوعا التي يتم استخدامها يوميا تقريبا، تماما مثل الملح.

يجب تخزين السكر في برطمان مناسب وتأكد من عدم استخدام ملعقة مبللة لأخذ بعض السكر.

إذا تم إبعاد السكر عن الرطوبة، فيمكن أن يستمر بسهولة لسنوات. هناك احتمالية أن يتأثر نسيج السكر، لكنه لن يتلف.

يجب تخزين كل من السكر الأبيض والبني في وعاء محكم الإغلاق. إذا اختلطت الرطوبة بالسكر، فقد يصبح صلبا.

3. الملح

مكون المطبخ هو عامل منكه لنظامنا الغذائي الأساسي، ويستخدم أيضا للحفاظ على المواد الغذائية الأخرى، لذا فهو يلعب دور المادة الحافظة الطبيعية.

على غرار العسل، يعمل الملح أيضا على تجفيف البكتيريا، وإذا قمت بتخزينه بشكل صحيح، فيمكن استخدام الملح لسنوات.

4. الأرز الأبيض

من الأطعمة الأخرى التي لا تنتهي صلاحيتها الأرز الأبيض، مع ذلك، يجب دائما تخزينه في وعاء محكم الإغلاق.

يمكنك تخزين كمية جيدة من الأرز في وعاء كبير والاحتفاظ ببعض منه في وعاء أصغر يمكن استخدامه يوميا لطهي الطعام.

من خلال القيام بذلك، سيتم منع الوعاء الكبير للأرز من الفتح والإغلاق يوميا، مما قد يعرضه للرطوبة، ويتسبب في تلف الأرز.

5. صلصة الصويا

يتعين على العديد من المطاعم الآسيوية استخدام كمية كبيرة من صلصة الصويا كل يوم ولكنها لا تفسد.

إذا كانت صلصة الصويا غير مفتوحة، فيمكن أن تدوم مدى الحياة. إذا تم فتح زجاجة الصلصة، فيمكن تخزينها في الثلاجة لمدة 2-3 سنوات تقريبا.

تحتوي صلصة الصويا على كمية كبيرة من الملح والذي يعمل بعد ذلك كمواد حافظة طبيعية ممتازة. يمكن الاحتفاظ بصلصة الصويا في الخزانة طالما أردت، إذا كانت مغلقة.

6. الخل

عنصر مطبخ آخر لا تنتهي صلاحيته هو الخل. يعتبر الخل أيضا منتجا مهما يستخدم لحفظ العديد من الأطعمة.

يمكن أن يستمر الخل الأبيض وخل التفاح وخل الأرز والعديد من أنواع الخل الأخرى لسنوات، دون الحاجة إلى تبريدها أيضا. هذه السوائل حمضية بطبيعتها ويمكن استخدامها في العديد من الأطباق لسنوات.

7. نشا الذرة

تستخدم نشا الذرة في الغالب لتثخين المرق (زيادة قوامه سماكة) وصنع الصلصات والحساء، وهو مكون آخر يمكن أن يستمر لسنوات دون أن يفسد، لكن عليك التأكد من عدم تعرضه للبلل بأي ثمن.

يجب تخزين نشا الذرة في مكان بارد وجاف، ويمكن أن تبقى صالحة للاستخدام لسنوات، ولكن فقط إذا تم إبعادها عن أي رطوبة، وفي عبوة محكمة الإغلاق.

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