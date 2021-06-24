للحصول على شعر مجعد… اتبعي هذه النصائح الذهبية!

يتمثل المفتاح الأساسي لبدء رحلة العناية بالشعر بصورة طبيعية بنجاح في السماح لشعرك بالتنفس، بمعنى أنه إذا كنتِ معتادة على استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية، فيجب التوقف عن ذلك لمدة 30 يوماً على الأقل (يمكنك تجفيف شعرك بعد ذلك). وسيسمح هذا الأسلوب لشعرك بإصلاح نفسه أولاً قبل الوصول إلى مرحلة اكتساب المظهر المُجعد للشعر بصورة طبيعية.قد يكون شعرك شديد الجفاف بسبب استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية وصبغ الشعر على مدار السنين. ولذلك، من المهم البدء في إضافة منتجات مرطبة إلى روتين العناية بشعرك مثل: اولو أوريجينال وكريم اولو للشعر المجعد على أن يتم وضعه على الشعر المبلل.تذكري أن الشعر المُجعد يُساعد على إخفاء جذور الشعر في فروة الرأس! لذلك، حتى لو كنتِ تعتقدين أن شعرك دهني قليلاً، فلن يلاحظه أحد ولن تحتاجي إلى غسله كل يوم أو يومين. وبمرور الأيام، ستبدأ تموجات الشعر في التكون حتى تصبح واضحة بصورة كبيرة. ويعد المفتاح الرئيسي للوصول إلى هذه المرحلة هو إضافة بعض الماء لترطيب الشعر علاوة على استخدام منتج مثل كريم اولو للشعر المجعد.يجب أن تتجنبي استعمال أنواع الشامبو والبلسم الرخيصة، لأنها قد تكون مليئة بالمواد الكيميائية الضارة، التي لن تسمح لكي بالحصول على النتائج المرجوة. وسيؤدي الاختيار الخاطئ للمنتجات إلى تكون طبقة رقيقة في الشعر تجعل امتصاص المرطبات أمراً صعباً. تضم شركة اولو ضمن فريق عملها أحد أفضل الكيميائيين المعتمدين، وذلك للتأكد من أن كافة منتجات العناية بالشعر، التي تنتجها الشركة، خالية من مواد مثل البارابين والكبريتات، أو أي مواد كيميائية ضارة، وأن تكون نباتية وغير قاسية على الشعر. وتحتوي مجموعة منتجات اولو على مكونات طبيعية مختارة بعناية، علاوة على أن العلامة التجارية تم ابتكارها بواسطة متخصصين في الشعر المجعد خصيصاً لصاحبات الشعر المجعد!لم تُبنَ روما في يوم واحد! وبالتالي لن تعود تلك التموجات الطبيعية الرائعة لشعرك بطريقة سحرية بين عشية وضحاها. ومن ثم، بقليل من الصبر وإتباع روتين العناية بشعرك والابتعاد عن استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية، سوف تلمسين نتائج رائعة!