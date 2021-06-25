حيل بسيطة تطيل عمر الخضروات في مطبخك... جربيها!

-غطّي الجزء السفلي من دُرج الثلاجة بالمناديل الورقية من أجل تقليل نسبة الرطوبة.

-ضعي ورقة غار في أوعية الرز والشعيرية والحبوب.

-لُفّي النعناع والخس والبقدونس والكزبرة والفطر بورق الجرائد.

-في حال بقاء كمية من المعكرونة المسلوقة، لا ترميها، بل ضعيها في كيس بلاستيكي وأغلقيه بإحكام، ثم ضعيه في الثلاجة. وعندما تحتاجين إليها، يكفي أن تضعيها في الماء المغلي لتعود طازجة.

جربي هذه الحيل في مطبخك، ولاحظي الفرق!