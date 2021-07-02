لخسارة الوزن ما لك سوى الباذنجان... جربي هذه الوصفة!

يحتوي ماء الباذنجان على مكونات تساعد على تنقية الجسم من السموم وعلى تعزيز عملية الأيض وخسارة الوزن. فالباذنجان مصدر مهم لمضادات الأكسدة والألياف، إضافة إلى الفيتامين E. كما أنه غني بمغذّيات أخرى مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيزيوم والحديد. ولهذا يُنصح بتناوله يومياً. ومن أجل تحضيره يجب توفير حبة باذنجان متوسطة الحجم، عصير حبة ليمون واحدة وليتر ماء.





تُغسل حبة الباذنجان جيداً وتُقطَّع إلى مكعبات تُنقع في الماء مع عصير الليمون. يُترك الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. ومن الممكن تناول الماء في صباح اليوم التالي.



ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة، أي تحفيز عملية حرق الدهون وخسارة الوزن، يُنصح بتناول هذا الماء لمدة 7 أيام متتالية. ومن الضروري في موازاة ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.