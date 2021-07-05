تحذير طبي من "مصحح حواجب"... والسبب؟

ونقلت صحيفة "سبق" عن الهيئة أنها حللت عينات من منتج تصحيح حواجب متداول بالأسواق المحلية، ليتبين احتوائه على نسبة عالية من مادتَي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.وحذرت الهيئة من التعرض لنسب عالية من مادتَي الرصاص إذ قد يسبب مخاطر صحية منها الإصابة بفقر الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب التي شمل الصرع والغيبوبة، مشيرة إلى أن المنتج يحمل اسم "مصحح حواجب" REAL BEAUTY EYEBROW LINER Chocolate ".وتابعت الهيئة: "التعرُّض لفترات طويلة إلى معدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، مسببا التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، وقد تتطور الأعراض وتشتد خطورتها كلما زادت فترة التعرض"، ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلّص منه إن كان لديهم عينات منه.وفي وقت سابق، شاركت فتاة متابعيها على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو يظهر نتيجة صادمة بعد استخدامها مكبس الرموش.وبحسب الفيديو، قررت Roomeyroo استخدام أداة تجعيد الرموش بعد تطبيق الماسكارا، وكانت النتيجة أن مكبس الرموش قص جزءا من رموش الفتاة.وحذرت الفتاة متابعيها قائلة: "لا تتسرعوا في وضع المكياج".وانهالت التعليقات على الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات في مدة قياسية، حيث كتب أحدهم : "أسوأ كابوس بالنسبة لي"، فيما كتب مستخدم آخر "جربي استخدام زيت الخروع لجعل الرموش تنمو مرة أخرى بسرعة".