بالفيديو: "عمليات التشويه".. السومرية تقتحم أسوار عيادات التجميل غير المرخص

تتسبب الاخطاء الطبية الناجمة عن "عمليات التشويه" كما يصفها البعض، والتي تجرى داخل مراكز تجميل غير مرخصة طالما حذر منها مختصون كونها تستخدم مواداً غير مرخصة.داخل مراكز تفتتح ابوابها تحت يافطات على انها مراكز تجميل, تجرى "جلسات تشويه" لنساء لم يقتفرن ذنباً غير إنهن لجأن الى مراكز غير مرخصة, إذ تفرز هذه المراكز زيادة ملحوظة في الأخطاء الطبية قد تصل احيانا الى حد الوفاة. دفعنا الفضول لمعرفة اسباب لجوء الفتيات الى هذه الاماكن، فأجابت اسألتنا هذه الفتاة التي كشفت حسب وجهة نظرها عن السبب الرئيس الذي يدفع الكثير من النساء الى اللجوء للمراكز التي لا تحمل ترخيصاً.لكن انخفاض الاسعار داخل هذه المراكز غير المرخصة تقف وراءه اسباب قد يجهلها كثيرون، بحسب مختصين قالوا ان هذه الاماكن لا تستخدم مواداً خاضعة للفحص والرقابة، كما أنها من مناشئ رديئة، يضاف لذلك الى ان من يجري العمليات التجميلية لا يكونون من الاطباء المتخصصين.بعد معرفتنا بهذه التفاصيل.. اتجهنا فوراً الى وزارة الصحة لمعرفة اجراءتها في متابعة وملاحقة هذه المراكز، وما هي الآليات التي تعتمدها لمعرفة مواقعها وكيف يتم محاسبة المخالفين.وفيما يتعلق بإدارة هذه المراكز فأن اغلبها يدار من قبل مستثمرين لا علاقة لهم بشريحة الأطباء أو الطب بصورة عامة، وانما يتم استدعاء اشخاص للعمل بلا مستسمكات قانونية وأصولية لهم، ويوظف فقط لانه حصل على دورة تدريبية قد لا تتجاوز عدة ايام.