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نصائح مهمة لطهي لحوم صحية... اتبعيها!

للنساء فقط

2021-07-06 | 14:17
نصائح مهمة لطهي لحوم صحية... اتبعيها!
المصدر:
سبوتنيك
263 مشاهدة

اللحوم الحمراء هي مصدر ممتاز للبروتين الكامل وغنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات B6 و B12 والحديد والسيلينيوم والزنك.

لكن كيفية طهي اللحوم والبروتينات الحيوانية الأخرى مثل الدواجن والأسماك مهمة، حيث أن بعض الممارسات الشائعة قد تجعل هذا الطعام غير صحي بالمرة.

إليك بعض النصائح التي يجب عليك تجنبها للطهي حتى تتمكن من الاستمتاع باللحوم بطرق صحية ولذيذة، بحسب موقع verywellfit.

راقب الحرارة

عندما يتم طهي البروتينات الحيوانية في درجات حرارة عالية، مثل الشوي المباشر والقلي، تتشكل المركبات الكيميائية الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PCAs)، وقد تزيد هذه المركبات من خطر الإصابة بالسرطان.

لذلك فإن الشوي على الحرارة غير المباشرة والقلي في درجات حرارة منخفضة هما طريقتان لتجنب هذه المركبات.

أعد قطع شواء أصغر حجما

يتشكل مركب PCA أيضا عندما تتعرض اللحوم للدخان، وهو ما يمكن أن يحدث عندما تتساقط الدهون في الشواية وتشتعل النيران.

لكن مع القطع الأقل دهونا، تقل كمية الدهون القابلة للتقطير، وبالتالي يقل خطر التعرض للهب والدخان. يمكنك أيضا تحريك شبكة الشواية لأعلى للمساعدة في إبعاد الطعام عن مصدر الحرارة.

تجنب اللحوم المطهية جيدا

سيخبرك معظم محبي الطعام بعدم تناول اللحوم مطهية جيدا أبدا لأنها قد تعرضك للخطر- وقد اتضح أن ذلك قد يكون أيضا نصيحة جيدة لصحتك. تشير الأبحاث إلى أن اللحوم المطهية جيدا تشكل خطرا محتملا للسرطان.

استخدم طرق طهي أخرى

يمكن أن يؤدي استخدام طرق الطهي مثل التحمير والقلي بالهواء إلى إبقاء درجات الحرارة منخفضة.

يمكنك الشواء في طاهي بطئ (هو جهاز طهي كهربي مسطح يستخدم للتحمير بدرجة حرارة أقل من طرق الطهي الأخر) أو في فرن هولندي على الموقد أو في الفرن.

باستخدام المقلاة الهوائية، يمكنك الحصول على عناصر مثل أجنحة الدجاج لطيفة ومقرمشة بدون درجات حرارة عالية أو زيت زائد.

استخدم طرق طهي عكسية

غالبا ما يتم تحمير اللحوم في مقلاة ساخنة ثم ينتهي بها المطاف في بعض الأحيان في الفرن، لكن مع الطهي العكسي، يمكنك طهي اللحم في الفرن أولا على درجة حرارة منخفضة، حتى يصل إلى حوالي 10 إلى 15 درجة فهرنهايت أقل من درجة الحرارة النهائية المستهدفة ثم تقوم بوضعه لفترة قصيرة على الموقد.

استخدم التوابل

تشير الأبحاث إلى أن اللحوم المتبلة في التوابل الغنية بمضادات الأكسدة، مثل إكليل الجبل والزعتر والأوريجانو والفلفل، يمكن أن تقلل من مستوى مركب HCAs.

اختر لحوما تغذت على العشب

عند شراء اللحم البقري، ضع في اعتبارك اختيار اللحوم التي يتم تغذيتها بالأعشاب بنسبة 100%، حيث تشير الأبحاث إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى فيتامينات E و A، ومضادات الأكسدة مثل الجلوتاثيون المحارب للأمراض.
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