نصائح مهمة لطهي لحوم صحية... اتبعيها!

لكن كيفية طهي اللحوم والبروتينات الحيوانية الأخرى مثل الدواجن والأسماك مهمة، حيث أن بعض الممارسات الشائعة قد تجعل هذا الطعام غير صحي بالمرة.إليك بعض النصائح التي يجب عليك تجنبها للطهي حتى تتمكن من الاستمتاع باللحوم بطرق صحية ولذيذة، بحسب موقع verywellfit.عندما يتم طهي البروتينات الحيوانية في درجات حرارة عالية، مثل الشوي المباشر والقلي، تتشكل المركبات الكيميائية الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PCAs)، وقد تزيد هذه المركبات من خطر الإصابة بالسرطان.لذلك فإن الشوي على الحرارة غير المباشرة والقلي في درجات حرارة منخفضة هما طريقتان لتجنب هذه المركبات.يتشكل مركب PCA أيضا عندما تتعرض اللحوم للدخان، وهو ما يمكن أن يحدث عندما تتساقط الدهون في الشواية وتشتعل النيران.لكن مع القطع الأقل دهونا، تقل كمية الدهون القابلة للتقطير، وبالتالي يقل خطر التعرض للهب والدخان. يمكنك أيضا تحريك شبكة الشواية لأعلى للمساعدة في إبعاد الطعام عن مصدر الحرارة.سيخبرك معظم محبي الطعام بعدم تناول اللحوم مطهية جيدا أبدا لأنها قد تعرضك للخطر- وقد اتضح أن ذلك قد يكون أيضا نصيحة جيدة لصحتك. تشير الأبحاث إلى أن اللحوم المطهية جيدا تشكل خطرا محتملا للسرطان.يمكن أن يؤدي استخدام طرق الطهي مثل التحمير والقلي بالهواء إلى إبقاء درجات الحرارة منخفضة.يمكنك الشواء في طاهي بطئ (هو جهاز طهي كهربي مسطح يستخدم للتحمير بدرجة حرارة أقل من طرق الطهي الأخر) أو في فرن هولندي على الموقد أو في الفرن.باستخدام المقلاة الهوائية، يمكنك الحصول على عناصر مثل أجنحة الدجاج لطيفة ومقرمشة بدون درجات حرارة عالية أو زيت زائد.غالبا ما يتم تحمير اللحوم في مقلاة ساخنة ثم ينتهي بها المطاف في بعض الأحيان في الفرن، لكن مع الطهي العكسي، يمكنك طهي اللحم في الفرن أولا على درجة حرارة منخفضة، حتى يصل إلى حوالي 10 إلى 15 درجة فهرنهايت أقل من درجة الحرارة النهائية المستهدفة ثم تقوم بوضعه لفترة قصيرة على الموقد.تشير الأبحاث إلى أن اللحوم المتبلة في التوابل الغنية بمضادات الأكسدة، مثل إكليل الجبل والزعتر والأوريجانو والفلفل، يمكن أن تقلل من مستوى مركب HCAs.عند شراء اللحم البقري، ضع في اعتبارك اختيار اللحوم التي يتم تغذيتها بالأعشاب بنسبة 100%، حيث تشير الأبحاث إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى فيتامينات E و A، ومضادات الأكسدة مثل الجلوتاثيون المحارب للأمراض.