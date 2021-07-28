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أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر... احذريها واكتشفي البديل!

للنساء فقط

2021-07-28 | 11:30
أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر... احذريها واكتشفي البديل!
297 مشاهدة

يلعب الشعر دورًا مهمًا جدًا في مظهرك، وبالرغم من ذلك تعانى النساء من جميع الأعمار من تساقط الشعر وترققه، ويعتبر العناية بالشعر أمرًا مهمًا للغاية لضمان بقائه صحيًا وطويلًا ولامعًا وناعمًا، كما أن طرق العناية بالشعر السيئة هي السبب وراء زيادة تساقط الشعر وترققه ووفقا لما ذكره موقع "timesnownews"، كشف أخصائيو العناية بالشعر عن الأسباب وراء تساقط الشعر وهى:

1- تمشيط الشعر قبل أن يجف بعد غسله.
2-عدم استشارة طبيب أمراض جلدية قبل استخدام أو وضع مستحضر للشعر .
3-الوجبات السريعة غير الصحية.
وأكدوا أن استخدام منتجات العناية بالشعر الكيميائية على شعرك وفروة رأسك، بدون استشارة طبيب الأمراض الجلدية، يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر، ولكن استخدام المنتجات الطبيعية مثل زيت جوز الهند يمكن أن يغذي شعرك ويجعله أكثر صحة، وليس له أي آثار جانبية وهو آمن على شعرك.

يمكن أن يساعد تدليك رأسك بأي زيت أو منتج في تعزيز الدورة الدموية لفروة رأسك وشعرك، مما يساعد على جعلهما أكثر صحة، عندما تقوم بتدليك شعرك بزيت طبيعي كثيف التغذية مثل زيت جوز الهند، فإنه يتغلغل بعمق في بصيلات الشعر ويعزز نمو الشعر، إذا كنت تبحثين عن شعر طويل وصحي ، فقد يساعدك زيت جوز الهند.

الجفاف هو أحد أكثر أسباب تساقط الشعر وتقصفه و يمكن أن يلعب الطقس والبيئة دورًا مهمًا للغاية في هذه المشكلة الخاصة بالشعر، يمكن للطقس الجاف والتلوث أن يجعل شعرك جافًا جدًا ، ويمكن أن يساعد زيت جوز الهند في تغذيته وترطيبه وجعله أكثر صحة، يحتوي زيت جوز الهند على مركبات الأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب الشعر.

نحن جميعًا نهدف إلى الحصول على شعر ناعم ، وهذا أحد أسباب استخدامنا لمنتجات كيميائية أخرى على شعرنا، يمكن لزيت جوز الهند أن يمنح الشعر الرطوبة المناسبة ويجعله حريريًا وسلسًا.

زيت جوز الهند هو علاج منزلي شائع يستخدم مرة أخرى لمشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والقمل ،يمكنك استخدام زيت جوز الهند كعلاج بدلًا من استخدام المنتجات الكيماوية.

يعتبر الكافور ، المذاب في زيت جوز الهند ، علاجًا منزليًا رائعًا لقشرة الرأس، ويمكن أن يؤدي وضع زيت جوز الهند جيدًا على الشعر وفروة الرأس.

يوصى غالبًا بوضع زيت جوز الهند قبل ساعات قليلة من الاضطرار إلى غسل شعرك أو وضع الزيت في الليلة السابقة، وذلك لأن الزيت يمكن أن يتغلغل بعمق في فروة رأسك ويعزز نمو الشعر، يمكن أن يعمل تطبيق زيت جوز الهند على شعرك قبل غسله بالشامبو الكيميائي كطبقة واقية بين شعرك والمواد الكيميائية، عند غسل شعرك بالماء الساخن ، يضمن زيت جوز الهند أيضًا ألا يصبح شعرك جافًا.

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