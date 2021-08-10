ما هي كمية الماء المطلوب شربها يومياً للتخلص من الأمراض؟

وفي الإجمال، يوصي الأطباء واختصاصيو التغذية الرجل السليم بشرب حوالى 3.7 ليترات من الماء يومياً (نحو 15.5 كوباً)، بينما ينصحون النساء بشرب حوالى 2.7 ليتر يومياً (نحو 11.5 كوباً).• يعتبر الماء إحدى أفضل الوسائل لخفض الوزن.• إن شرب كميات مناسبة من الماء بشكل منتظم يقلّل من احتمال الإصابة بالنوبة القلبية.• الماء مصدر طبيعي للطاقة.• تعتبر آلام الرأس من أعراض الإصابة بالجفاف، إذ غالباً ما ينجم الصداع عن عدم شرب كمية كافية من الماء.• الماء ضروري لنضارة البشرة.• ينشّط الماء عمل الجهاز الهضمي، ويخلّص الجسم من السموم.