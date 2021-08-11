Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تقرير إسباني يكشف تطوراً جديداً بشأن انتقال ميسي إلى سان جيرمان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

علماء يكتشفون علامة لدى النساء تشير إلى قرب وفاتهن!

للنساء فقط

2021-08-11 | 06:18
علماء يكتشفون علامة لدى النساء تشير إلى قرب وفاتهن!
12,189 مشاهدة

استنتج علماء من السويد والدنمارك، أن انخفاض طول المرأة في منتصف العمر، يشير إلى زيادة خطر الموت المبكر .

وتشير مجلة BMJ Open، إلى أنه وفقا للباحثين، ينخفض معدل النمو لدى العديد من البشر بعد بلوغهم الخمسين من العمر، وعند بلوغهم السبعين من العمر تتسارع هذه العملية. ويعتبر تسطح الأقراص الفقرية والكسور الانضغاطية في العمود الفقري، وتشوهه، من أسباب انخفاض الطول. ولكن أظهرت نتائج دراسات جديدة، أن انخفاض الطول، قد يشير إلى ازدياد خطر الموت المبكر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد تابع علماء من جامعتي غوتنبورغ السويدية وكوبنهاغن الدنماركية، حالة 2406 نساء من السويد والدنمارك، ولدن بين أعوام 1908 و1952 ، من خلال قياس طولهن مرتين في عمر 30-60 عاما، والمرة الثانية بعد مضي 10-13 عاما. واتضح للباحثين، أنه خلال هذه الفترة انخفض طول المشاركات في الدراسة في المتوسط بمقدار 0.8 سنتمتر. ولكن طول بعضهن لم يتغير إطلاقاـ في حين انخفض طول البعض الآخر بمقدار 14 سنتمترا.

واستمر الباحثون في متابعة حالة المشتركات في الدراسة على مدى 17-19 عاما التالية بعد القياس الثاني، وتبين أنه خلال 19 عاما توفيت 625 امرأةـ وأن سبب وفاة 157 منهن كانت أمراض القلب والأوعية الدموية من ضمنها 37 وفاة بسبب الجلطة الدماغية.

واتضح للباحثين، أن انخفاض الطول بمقدار واحد سنتمتر، يزيد من خطر الموت المبكر بنسبة 14 بالمئة في السويد و21 بالمئة في الدنمارك. وأنه عند فقدان أكثر من سنتمترين ترتفع هذه النسبة إلى 74 بالمئة و80 بالمئة على التوالي.

واستنتج الباحثون من هذه النتائج، أن انخفاض الطول بصورة ملحوظة، يشير إلى تضاعف خطر الموت المبكر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية. لذلك يدعون إلى مراقبة انخفاض الطول، من أجل تشخيص مخاطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:43 | 2021-08-11 08:43
08:37 | 2021-08-11 08:37
08:25 | 2021-08-11 08:25
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
متنبئ جوي: أمطار رعدية تجتاح هذه المناطق يومي الاربعاء والخميس
21.64%
05:59 | 2021-08-10
متنبئ جوي: أمطار رعدية تجتاح هذه المناطق يومي الاربعاء والخميس
05:59 | 2021-08-10
ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
18.49%
09:00 | 2021-08-09
ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
09:00 | 2021-08-09
وفاة فنان مصري
15.99%
06:41 | 2021-08-10
وفاة فنان مصري
06:41 | 2021-08-10
أدفوكات: قادرون على التأهل للمونديال بشرط
15.79%
13:51 | 2021-08-09
أدفوكات: قادرون على التأهل للمونديال بشرط
13:51 | 2021-08-09
كربلاء تصدر بياناً بشأن &quot;استشهاد&quot; مدير بلدية المحافظة
14.04%
11:09 | 2021-08-10
كربلاء تصدر بياناً بشأن "استشهاد" مدير بلدية المحافظة
11:09 | 2021-08-10
الطقس في العراق.. انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الجمعة
14.04%
04:04 | 2021-08-10
الطقس في العراق.. انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الجمعة
04:04 | 2021-08-10
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.