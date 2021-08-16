اعتني ببشرتك على طريقة أنجلينا جولي

من المعروف أن جولي سيدة البساطة والإطلالات الهادئة وتفضّل الظهور بمكياج خفيف، وتحاول الحفاظ على نضارة بشرتها من خلال العناية بها. فمنذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها بدأت بمراجعة طبيبة الأمراض الجلدية، ولا تزال تطبّق نصيحتها الى اليوم حيث قالت لها: "اجعلي روتين العناية بجمالك طبيعياً وبسيطاً قدر الإمكان".وتنصح النجمة العالمية السيدات للتمتع ببشرة نضرة، باستخدام واقي الشمس، الذي تعتبره أمراً أساسياً للحفاظ على شباب طويل الأمد للبشرة، خصوصاً إذا بدأت المرأة باستخدامه في سنّ صغيرة، كون أشعة الشمس تترك مع الوقت آثاراً ضارة بالبشرة، في مقدّمها التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة حول العينين والفم، والتصبّغات الجلدية.كما تستخدم جولي واقي الشمس جنباً إلى جنب كريم ترطيب البشرة، لأنه يعزز من مرونة البشرة ويؤخّر ظهور علامات التقدّم في السنّ عليها. كذلك تعزز جولي روتين العناية البسيط ببشرتها بالمستحضرات الغنية بالمكونات الطبيعية ومضادات الأكسدة وأحماض الغليكوليك، وتتجنّب مقشرات البشرة التي تحتوي على المواد الكيماوية.أما النصيحة الثانية التي تسديها النجمة العالمية، للحفاظ على بشرة صافية ونقية، فهي تنظيف البشرة جيداً باستخدام غسول لطيف، والتأكد من إزالة آثار المكياج عن بشرة الوجه والعنق قبل الخلود إلى النوم.وتتجنّب أنجلينا جولي مستحضرات التقشير وتلك التي تحتوي على الكثير من الكيماويات وتستبدلها بأخرى طبيعية، كما تحاول أن تظهر بدون مكياج قدر المستطاع وتكتفي بوضع الكونسيلر في محيط العينين لتمويه الهالات السود، ولا تضع المكياج إلا عند العمل وفي المناسبات، وتحرص على ترطيب بشرتها باستمرار.